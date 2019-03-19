تقرير: إنتر تواصل مع دجيكو تمهيدا لرحيل إيكاردي.. وموقف الصفقة التبادلية مع ديبالا

التكهنات حول مستقبل ماورو إيكاردي مع إنتر مازالت مستمرة، وهذه المرة فإن إدارة النيراتزوري باتت مقتنعة برحيله نهاية الموسم بحسب تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".

الصحيفة قالت إن انتصار الدربي على ميلان رفع من أسهم المدرب لوتشيانو سباليتي الذي دخل في خلاف مع إيكاردي ليبقى موقف الأخير غير واضح المعالم حتى الآن.

وعلى الرغم من المفاوضات التي وصفتها الصحيفة بالإيجابية بين واندا نارا زوجة ووكيلة اللاعب الأرجنتيني مع جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي إلا أنه خلف الكواليس يفكر كلا الطرفين في احتمالات السوق الصيفية المقبلة.

الصحيفة ذكرت أن إدارة الأفاعي باتت على اقتناع أن إيكاردي سوف يرحل الصيف المقبل ولهذا بدأت في التحرك وتواصلت مع إدين دجيكو مهاجم روما.

الإدارة تواصلت مع دجيكو بالفعل وبات عليها الآن التحرك للتفاوض مع إدارة ذئاب العاصمة، وجيمس بالوتا رئيس روما يرغب في الحصول على 30 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات البوسني.

هذا على صعيد البديل المحتمل للأرجنتيني، ماذا إذا عن صفقة رحيله؟ هنا يظهر باولو ديبالا لاعب يوفنتوس في الصورة.

الصحيفة أكدت أن دخول إيكاردي في صفقة تبادلية مع ديبالا يبدو أمرا صعبا للغاية، وعلى الرغم من ذلك يؤمن ماروتا أن الأمر يستحق المحاولة على الرغم من عدم وضوح الصورة حول إن كانت الصفقة ستتم مع دفع أموال أم الحصول على مقابل.

"ديبالا في إنتر وإيكاردي في يوفنتوس تبدو صعبة، لكن انتقال دجيكو إلى النيراتزوري يبقى محتملا بشكل كبير" هكذا أتمت الصحيفة تقريرها.

كيف بدأت الأزمة.. وتداعياتها

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا. والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فُعد ذلك مثالا سيئا حسبما وصف موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

وإيكاردي رد لأول مرة عندما أصدر بيانا يوم 28 فبراير، في ظل استمرار استبعاده من قائمة فريقه، وقال فيه "تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة" (طالع التفاصيل).

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشعلت الأوضاع في تقرير لها استعان بأحد المصادر التي ربما تبدو موثوقة.. "لاعب في الفريق رفض ذكر اسمه".

واللاعب كشف عن انقسامات داخل غرف الملابس وصراعات عرقية وشجار بين إيكاردي ومدربه سباليتي (طالع التفاصيل).

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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