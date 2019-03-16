تقرير: الوضع مشتعل في غرف ملابس إنتر.. "شجار بين إيكاردي وسباليتي وصراعات عرقية"

إن كنت تظن أن الأمور داخل جدران نادي إنتر لا أحداث تُذكر بها سوى خلاف القائد ماورو إيكاردي مع ناديه فأنت ربما لم تدرك تفاصيل الصورة بأبعادها بعد. الوضع أكبر من ذلك بكثير، والأفاعي على صفيح ساخن.

انقسامات داخل غرف الملابس، شجار مع المدرب لوتشيانو سباليتي، وخلافات عرقية تظهر في الصورة، كل هذا وأكثر يدور بين أروقة النيراتزوري بحسب تقرير لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

الصحيفة فجرت قضية كبرى تتعلق بالخلاف الحالي الدائر بين إيكاردي وإدارة ناديه والذي تسبب في تجريده من شارة القيادة، وسبب الإثارة الكبيرة التي أشعلتها الصحيفة يعود إلى أنها استعانت بأحد المصادر التي ربما تبدو موثوقة.. "لاعب في الفريق رفض ذكر اسمه".

المصدر كشف عن العديد من الكواليس التي تدور خلف الكاميرا، وكل الآتي على لسانه حسبما نقلت الصحيفة.

"لم يطلب أحد منا من سباليتي تجريد إيكاردي من شارة القيادة. ماورو كان منزعجا من لهجة سباليتي في انتقاد لاعبي الفريق وطلب من المدرب أن يهدئ نبرته، الفريق كان قد خرج بانتصار ولا حاجة لتلك اللهجة الهيستيرية".

"رد الفعل كان عنيفا للغاية، وعندما سحبت الشارة من إيكاردي بدا وكأنه موصوم بالخطأ بشكل ما، وقد أرسل عدة رسائل لإدارة النادي يشير فيها إلى أن نسبة التزامه بموعد التدريبات كان 97.5% وهو ما يعني احترافيته عبر السنين المختلفة".

"ولكن كان ذلك بدون فائدة، سباليتي لم يتزحزح خطوة (في قراره) والنادي في صراع من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا ولا يملك قوة التدخل في هذا الوقت".

وزعم المصدر أن إدارة النادي "مرتبطة بفصائل مختلفة داخل الفريق، مما يؤدي إلى بيئة منقسمة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأوضح "غرف الملابس تنقسم إلى 3 عرقيات: الإيطاليون، واللاتينيون والسلاف (مجموعة عرقية يقصد بها أعراق أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان)، ويلتقي ماورو مع الجميع باستثناء (الكرواتيان) إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش و (القائد الجديد) - السلوفيني - سمير هاندانوفيتش".

"لا يمكن قول الشيء نفسه عن سباليتي. أصبحت بلقنة (الاعتماد على اللاعبين من منطقة البلقان) إنتر في مرحلة متقدمة لا رجعة فيها".

وبدأت المشاكل تدور حول الفريق الإيطالي منذ يناير الماضي، عندما فكر رادجا ناينجولان في العودة إلى روما وتم إيقافه مؤقتا بسبب تأخره عن التدريب.

بعد ذلك سلم بيريسيتش طلبا لإدارة ناديه للانتقال بعد تلقي عرضا من أرسنال.

وتشير "لا ريبوبليكا" إلى أن المدير التنفيذي بييرو أوسيليو يقف إلى جانب المجموعة البلقانية ويرغب في بيع إيكاردي إلى يوفنتوس في مقابل الحصول على باولو ديبالا.

أما رئيس إنتر ستيفن تشانج فيقف إلى جانب إيكاردي ويرسل رسائل من الطمأنينة، في محاولة لإعادة المهاجم إلى الفريق حتى بدون شارة القيادة.

والمدير الرياضي بيبي ماروتا يحاول التوسط بين كل تلك الأطراف بعد وصوله مؤخرا.

كيف بدأت الأزمة.. وتداعياتها

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا. والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فُعد ذلك مثالا سيئا حسبما وصف موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

وإيكاردي رد لأول مرة عندما أصدر بيانا يوم 28 فبراير، في ظل استمرار استبعاده من قائمة فريقه، وقال فيه "تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة" (طالع التفاصيل).

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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