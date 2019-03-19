حارس الإسماعيلي: إصابتي تحتاج 5 أسابيع للعلاج.. والأفضل لم يأت بعد

كشف محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي عن أن الجهاز الطبي لفريقه أوضح له أن إصابته بكسر في عقلة الأصبع إصابة نادرة.

محمد مجدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال مجدي في تصريحات صحفية: "معظم هذه الإصابات تخضع لعملية جراحية لكن ستر ربنا سوف أخضع للراحة والعلاج".

وأشار إلى أن مدة غيابه عن الملاعب سوف تستمر لـ5 أسابيع بعدما "عمل جبس لإصبع الإبهام".

وتعرض مجدي للإصابة في الدقيقة الأولى خلال لقاء فريقه ضد الإفريقي التونسي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصديه لأول هجمة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وأعرب حارس الدراويش عن سعادته بإشادة المحللين لأدائه أمام الإفريقي إلا أنه حزين لخسارة فريقه الذي لعب بندية من أجل الفوز رغم خروجه من البطولة فعليا قبل خوض هذا اللقاء.

ويرى مجدى أنه لم يقدم أفضل ما عنده فمازال أمامه الكثير ليقدمه مع الإسماعيلي والذي سوف يأتي مع اكتساب حساسية المباريات والتفاهم أكثر مع زملائه من خلال المشاركة المستمرة في اللقاءات الرسمية.

وأضاف أن حمله لشارة قيادة الفريق لأول مرة أمام الإفريقي عقب استبدال كريم بامبو "شعور لا يوصف من كثرة السعادة والفخر لأكون قائدا لأحد أكبر الأندية المصرية والعربية".

وأنهى تصريحاته "نركز حاليا في بطولة الدوري الممتاز التي تعاهدنا كلاعبين بالقتال خلالها من أجل الوصول للمربع الذهبي".

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