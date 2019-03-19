ماتا: نأمل ألا يكون ميسي في أفضل مستوياته حين يواجه يونايتد

يتمنى خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد ألا يكون ليونيل ميسي نجم برشلونة في أفضل مستوياته حين يلتقي الفريقين الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

قرعة ربع نهائي دوري الأبطال أوقعت يونايتد في وجه برشلونة.

وقال ماتا عبر موقعه الرسمي في رسالة لجماهيره: "للمرة الأولى منذ أسابيع، أكتب لكم بعد إقصائنا من بطولة ما. من المؤسف أننا أصبحنا خارج كأس الاتحاد الإنجليزي الآن، فالجميع يعلم كم كانت طموحاتنا عالية في الفوز بها، خاصة بعد تمكننا من التأهل إلى المراحل التالية في مواجهات إقصائية عديدة مرت، ولكن لا يسعني إلا الاعتراف بأن هزيمتنا يوم السبت كانت مستحقة".

وأضاف "روح الفريق داخل غرفة الملابس تحت الاختبار، ولقد تحدثنا في هذه النقطة كثيرًا عندما كنا نحقق الانتصارات المتتالية. أنا واثق أننا سننسى هذه الهزيمة بسرعة، وسنعود بشكل أفضل لاستكمال المرحلة الأهم من الموسم بعد التوقف الدولي".

وأكمل "خسارة المباراة كانت أمرًا محبطًا بالنسبة لي، خاصة وأنها شهدت عودتي من الإصابة التي لحقت بي ضد ليفربول، وكنت أشعر أنني على خير ما يرام بدنيًا. لقد تم إقحامي في المباراة قرب نهايتها، وكنت أشعر أنني بخير، ولكن ما كان سيجعلني سعيدًا أكثر هو قلب تأخرنا في النتيجة والفوز في النهاية، ولكن هذا لم يحدث".

وعن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، أوضح "أجريت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الجمعة، ويتعين علينا مواجهة برشلونة. إنه تحد كبير بكل تأكيد، ولكن نحن مانشستر يونايتد، ولقد تعودنا على تجاوز الصعاب دائمًا".

وأردف "ضد برشلونة، سيكون علينا بذل أقصى ما في وسعنا لتخطي هذه العقبة الصعبة، فالجميع يعلم أنهم أحد أفضل أندية العالم. بالنسبة لمدربنا ولكل من حضر المباراة التاريخية عام 1999، ستكون الليلة التي نذهب فيها إلى كامب نو ليلة استثنائية".

واستمر النجم الإسباني "نعلم جيدًا أننا سيكون علينا بذل جهد مضاعف للفوز بهذه المواجهة، ونحن مستعدون لذلك ولن نبخل بأي مجهود للتأهل إلى الدور التالي".

وأتم "حقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني بفضل أداء خارق من ميسي الذي أحرز هاتريك وصفق له جمهور الفريق المنافس إعجابًا بأهدافه الرائعة، ونأمل ألا يكون في أفضل مستوى له عندما نواجه فريقه الشهر القادم".

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