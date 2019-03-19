مدرب حراس المنتخب: لم أشاهد أحمد الشناوي بهذه الحالة البدنية من قبل

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب بحارس بيراميدز أحمد الشناوي، مشددا أنه لم يره بهذه الحالة البدنية من قبل.

الشناوي انضم لمعسكر منتخب مصر الحالي لمواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا، ونيجيريا وديا، بعد غياب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع الزمالك الموسم الماضي.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت": "الشناوي عاد بشكل رائع، ولم أره في هذه الحالة البدنية من قبل".

وشدد "شاهدت تدريباته في بيراميدز وهي على مستوى عال للغاية، ومدربه هناك جيد جدا".

وأضاف "سنسافر إلى النيجر بـ3 حراس، كان هذا قرارنا قبل إصابة عامر عامر بالمناسبة".

اقرأ – المنتخب لـ في الجول: إصابة عامر من النوع القوي للغاية.. بنسبة كبيرة لنا يتواجد معنا

وأردف "لم يحدث اتفاق أو ما شابه مع محمد الشناوي حارس الأهلي على استبعاده، ولكن المعسكر الحالي يشهد عدم وجود 6 أو 7 عناصر أساسية وهذا أمر طبيعي".

ويضم المنتخب من حراس المرمى حاليا كل من أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد أبو جبل حارس سموحة، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

اقرأ أيضا:

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو

مدرب المنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك

المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه

أفضل 50 مدربًا في التاريخ من اختيار فرانس فوتبول

"القمة بين الزمالك والأهلي قد يتم نقلها من برج العرب"

مورينيو: شاهدت أبو تريكة في الملعب وهو يقود مصر للفوز بأمم إفريقيا 2008