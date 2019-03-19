مدرب حراس المنتخب: لم أشاهد أحمد الشناوي بهذه الحالة البدنية من قبل

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب بحارس بيراميدز أحمد الشناوي، مشددا أنه لم يره بهذه الحالة البدنية من قبل.

الشناوي انضم لمعسكر منتخب مصر الحالي لمواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا، ونيجيريا وديا، بعد غياب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع الزمالك الموسم الماضي.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت": "الشناوي عاد بشكل رائع، ولم أره في هذه الحالة البدنية من قبل".

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وشدد "شاهدت تدريباته في بيراميدز وهي على مستوى عال للغاية، ومدربه هناك جيد جدا".

وأضاف "سنسافر إلى النيجر بـ3 حراس، كان هذا قرارنا قبل إصابة عامر عامر بالمناسبة".

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وأردف "لم يحدث اتفاق أو ما شابه مع محمد الشناوي حارس الأهلي على استبعاده، ولكن المعسكر الحالي يشهد عدم وجود 6 أو 7 عناصر أساسية وهذا أمر طبيعي".

ويضم المنتخب من حراس المرمى حاليا كل من أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد أبو جبل حارس سموحة، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

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