"رد فعل رائع".. ناجي يكشف الطريقة التي أصيب بها عامر في تدريب المنتخب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

عامر عامر يتصدى لركلة جزاء شيكابالا

كشف أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر، عن الطريقة التي تعرّض بها عامر عامر للإصابة في المران.

حارس مرمى الإنتاج الحربي غادر تدريب يوم الإثنين الذي خاضه المنتخب المصري في برج العرب، إصابة تم تشخيصها بـ "كدمة" في البداية. (طالع التفاصيل)

لاحقا أعلن هاني رمزي عبر Filgoal.com عن التشخيص المبدئي بإصابة عامر بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ليخرج من معسكر المنتخب ويفقد فرصه في اللحاق بالمباراتين. (طالع التفاصيل)

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ناجي بدوره صرّح عبر "أون سبورت" كاشفا اللعبة التي تعرّض فيها عامر للإصابة: "حاول التصدي لكرة ورد فعله كان عاليا للغاية، الكرة كانت عكس اتجاه حركته".

وعن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية في الصيف المقبل: "نريد تصدير صورة للعالم أن مصر آمنة وتتطور، نتمنى أن تكون البطولة عنوانا لذلك".

ويخضع عامر للفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء، للوقوف على تشخيص نهائي لحجم إصابته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل، ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

المنتخب المصري خاض مرانه في مدينة برج العرب، بمشاركة 18 لاعبا، مران لم يكمله عامر.

المران الذي بدأ في السادسة والنصف مساءً، تنوّع بين الجوانب البدنية والفنية والخططية، واستمر لقرابة الساعتين مع ظهور اللاعبين بحالة فنية جيدة.

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