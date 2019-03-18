يؤمن حسام سلامة "باولو" مهاجم الداخلية أن المدير الفني للفريق علاء عبد العال يملك كلمة سر تجعله يظهر بشكل جيد وينافس على لقب هداف الدوري.

حسام باولو النادي : الداخلية الداخلية

وتحدث باولو لـFilGoal.com قائلا: "بكل تأكيد علاء عبد العال يعرف جيدا كيف يجعلني ألعب بشكل مميز".

وأضاف "عقب رحيلي عن الداخلية لم أظهر بشكل جيدا وتعرضت للظلم ولكن مع عملي معه مرة أخرى استطاع إظهاري بأفضل شكل ممكن".

وعن ميزة العمل مع عبد العال قال باولو: "يعرف إمكانياتي جيدا وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل".

وأضاف "هذا فضلا عن أنه يضع لاعبين خلفي في الملعب يستطيعون إيصالي لمرمى الخصم بسهولة ما ينتج عنه تسجيل الأهداف".

وسجل باولو خلال الموسم الجاري 10 أهداف وصنع أربعة آخرين في الدوري وكأس مصر رفقة الداخلية.

ويبتعد باولو عن صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين فقط.

وعن ذلك الأمر قال: "نعم أريد الفوز بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة سيكون شيئا مميزا للغاية لكن أهم شيء هو إبقاء الداخلية في الدوري".

ولكن على عكس تألقه في الدوري لكن سجل باولو التهديفي خلال 13 مباراة أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ليس جيدا إذ أنه سجل هدفا وحيدا جاء في شباك الفريق الأحمر.

وعلق باولو "لا أعاني من أي رهبة في مواجهتهما لكن ربما الأمر يعود لعدم توفيق لكنني أبذل كل ما في وسعي أمامهما".

وشدد "سجلت هدفا مؤخرا أمام الأهلي وأتمنى استمرار الأمر في المباريات المقبلة أمام الفريقين".

وبسؤاله هل تحدث معه أي من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر لانضمامه قال: "لا لم يحدث".

في الوقت الحالي يحتل الداخلية المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وهو ما قد يعصف به للهبوط وعن سبب تلك المعاناة قال: "رحل عنا ثلاثة لاعبين وأثروا علينا كثيرا لكنني أؤمن إننا سنتعافى وسنعود بقوة عقب نهاية التوقف الدولي".

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