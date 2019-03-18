حوار – مورينيو: سأعود وسأفوز.. ساهمت في بناء ريال مدريد وهذا سبب أزمة يوفنتوس الأوروبية

"لا.. لا أفتقد كرة القدم ولكن أؤكد إنني أستعد للعودة للفوز من جديد وأعرف ما أريده جيدا" جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وحل مورينيو ضيفا على شبكة "بي إن سبورتس" للحديث حول بعض الأشياء في مسيرته الاستثنائية ورأيه في بعض الأزمات الحالية وهل سيدرب أي منتخب في كأس العالم 2022؟

عن لقب الاستثنائي

البعض يعتقد إنني قلت عن نفسي إنني مميز ولكن هذا ليس صحيحا فأنا قلت إنني رجل مميز وهذا يعني إنني أحد الرجال المميزين ولست المميز فيهم جميعا.

ما حدث هو أن اللقب اتسق باسمي منذ تدريبي لتشيلسي في عام 2004 ولكن هناك الكثير من المميزين في كرة القدم وحققوا العديد من الإنجازات.

هل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يحتاج لأشياء معينة في سوق الانتقالات؟

قرار الانتقالات يجب أن يشارك فيه كل المسؤولين في النادي ولكن نعم أنت تحتاج للاعبين مميزين لصناعة الفارق وراجعوا تاريخ الأبطال السابقين ستجدون أن لديهم ذلك اللاعب الذي ينجح في صناعة الفارق.

لكن ربما في الوقت ذاته تستطيع الفوز بفريق رائع متكامل والكل لديه الطموح والتعاون للتحقيق الحلم.

هل استمتعت في إنتر ميلان؟

نعم استمتعت هناك للغاية فالكل كان لديه حلم الفوز بدوري الأبطال بعد 50 عاما من الغياب ورئيس النادي ماسيمو موراتي كان نجل الرئيس الذي توج باللقب قبل 50 عاما وشارك معنا ومع كل الأطراف في النادي حلمه.

عملت مع مجموعة قوية جدا جدا واعتدت القول إننا كنا عائلة اتحدت سويا للفوز بكل شيء.

قال ويسلي شنايدر إنك أعطيته راحة ليستعيد مستواه هل هذا حقيقي؟

نعم حدث ذلك.. وأحيانا تتخطى علاقتك مع اللاعب حدود الملعب في ذلك الوقت قمنا بضم شنايدر بصعوبة من ريال مدريد وكان يمر بفترة صعبة في مسيرته.

كان علي إعادته لمستواه وأفضل شيء في العمل في بعض الأوقات هو ألا تعمل على الإطلاق وهذا ما حدث معه.

ماذا كان ينقص ريال مدريد للفوز بلقب دوري الأبطال معك؟

لست جيدا في الإحصائيات ولكن حينما ذهبت إلى مدريد لم ينجح الفريق في اجتياز ربع النهائي لسبع أو ثماني سنوات وفي أول موسم لي واجهنا ليون في دور الـ16 والكل في النادي كان خائفا.

لم أفهم لم ذلك الخوف من ليون نعم هو فريق جيد ولكنه ليون في النهاية ولكنني عرفت أن الجميع يعاني من آثار سلبية جراء ما حدث في سنوات قبل قدومي ونجحنا في التأهل لنصف النهائي مباشرة.

ما حدث في ركلات الترجيح وقتها كان لا يصدق فقد وضعت رونالدو وراموس وكاكا كأول ثلاثة مسددين وهم الأفضل وقتها وكان هدفي هو تسجيل كل تلك الركلات لوضع الضغط على بايرن ميونيخ.

لكن للأسف أهدرنا ثم أهدرنا ثم أهدرنا رغم كوننا قريبين من التأهل في بعض اللحظات.

هل تؤمن إنك أعددت ريال مدريد لكارلو أنشيلوتي ثم زين الدين زيدان؟

سأقول شيئا لقد مكثت في ريال مدريد ثلاث سنوات وإن لم أترك أي إرث فهذا معناه إنني لم أحقق أي شيء جيد على الإطلاق طوال تلك الفترة.

ففي الفريق يقوم المدرب ببناء عقلية تنافسية وفريق قوي ومتماسك ووتترك بعض الإرشادات للاعبين، وبعد رحيلي جاء لاعبون جدد ومدرب جيد مثل أنشيلوتي وفازوا باللقب.

ما هو أفضل لقب توجت به؟

(ضاحكا) لو فزت بلقبين أو ثلاثة سيكون من السهل الاختيار لكن من الصعب الاختيار بين أكثر من 25 بطولة.

لكن لو اخترت موسم سأقول موسم الثلاثية التاريخية مع إنتر ميلان بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو فقد ساهمت في جلب الفخر لبلدي وكان شعورا مميزا.

وبشكل عام أنا أقول دائما أن أفضل لقب هو الذي سأفوز به مستقبلا.

ما هي أقرب وجهة لك في المستقبل وهل ستعود إلى إنتر ميلان؟

ليس لدي أي فكرة حاليا عن وجهتي المقبلة لقد رفضت بالفعل أربعة عروض فأنا أعرف تماما ما أريده وأعرف ما لا أريده ولكنني أركز الآن على الاستعداد للصيف المقبل.

وحاليا أنا لا أذهب إلى ميلانو كي أترك إنتر يعيش في سلام داخلي ولا أضع أي ضغط على لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق.

ما هو سبب عدم فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا؟

يوفنتوس قوي جدا وتأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين وأمور صغيرة هي ما حرمته من الفوز باللقب لكنهم يملكون فريقا جيدا ويواصلون الاستثمار فيه بشكل كبير.

لكن ما أود قوله هو أن الدوري الإيطالي حينما يصبح فيه تنافسية أكبر بين ثلاثة أو خمسة فرق على اللقب ويدفعون بعضهم البعض للأعلى فهذا سيكون مفيدا للجميع في دوري الأبطال.

كيف استطاع مورينيو ترسيخ عقلية الفوز في كل مكان ذهب إليه؟

أنا لا أغير نفسي في أي مكان أذهب إليه فأنا فزت بألقاب في كل نادي دربته ولا أستطيع التخلي عن تلك العقلية.

بعض المدربين يفضلون بيع فلسفتهم ولكنني لا أعتقد أنه يجب أن تروج لفلسفتك إلا بعد الفوز وتثبت أن فلسفتك كانت صحيحة فما الفائدة من الترويج لفلسفتك ولا تفوز بعد ذلك؟ أنا لا أحب التناقض الذي يحدث في كرة القدم حاليا.

ما هو رأيك في مزيج المدربين الأجانب في البريميرليج حاليا؟

أعتقد أن ذلك أثر كثيرا بالإيجاب على كل اللاعبين وعلى المسابقة ككل وساهم في رفع مستواها فالكل الآن أصبح لديه مزيجا من الثقافات المختلفة.

برأيك كيف تتذكر الكرة الإنجليزية إرث آرسين فينجر مدرب أرسنال؟

أسهل طريقة القول إنه آخر مدرب من ذلك النوع الذي يظل في فريقه لـ15 أو 20 أو 25 عاما أعتقد أن ذلك من الصعب أن يحدث حاليا.

الآن اللاعبون ينضمون ويرحلون وهذا يسبب ضغطا على المدربين كما يمكن أن تحظى بموسم جيد وآخر لا وهذا نوع آخر من الضغط.

أعتقد أن التوجه الحالي للمدربين هو ألا يمكث كثيرا في نادي واحد.

لكن سأقول أن فينجر هو مدرب الفريق الذي لا يقهر وفاز بالدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة وهذا أمر سيظل خالدا للأبد مثلما أقول على كلاوديو رانييري صاحب المعجزة بعدما قاد ليستر سيتي للفوز باللقب.

ما هو رأيك في مستقبل كيليان مبابي؟

لا يجب أن نفكر في ذلك الأمر خلال خمس أو 10 سنوات بل أن نفكر في الوضع الحالي وهو لاعب مذهل بالنظر لعمره وقيمته الحالية في الانتقالات فهو ينافس ميسي ورونالدو ونيمار في ذلك.

أعتقد أن مبابي يستحق أن يكون صاحب أعلى قيمة انتقالات في العالم حاليا ومن حيث الإمكانيات فهو لاعب خيالي وهذه كلمة واحدة تعني كل شيء.

هل سنرى مورينيو يدرب قطر أو أي منتخب في 2022؟

لا أعتقد أن قطر بكل أمانة تحتاج إلى مدرب فهم لديهم رجل كان مع اللاعبين منذ مرحلة الشباب وهم يقومون سويا بعمل رائع بدأ قبل عدة سنوات وتوجوه بالفوز بكأس آسيا 2019.

أما عن أي منتخب آخر فلا أعتقد أيضا فأنا أحب التدريب على مستوى الأندية أكثر.

هل تفتقد كرة القدم؟

لا فأنا في راحة منذ شهرين ونصف فقط وأعمل وأجهز نفسي لوجهتي المقبلة فأنا لست في إجازة ولستن ضجرا بل أجهز نفسي للعودة بشكل أفضل وأنا مستمتع بذلك.

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