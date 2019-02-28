نادر شوقي: استبعاد رمضان من المنتخب غير فني.. وأعلم أنه لن ينضم في الوقت الحالي

تعجب نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي من عدم انضمام الأخير لمعسكر منتخب مصر المقبل رغم تألقه مع الفريق الأحمر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس والذي يتخلله مباراتي النيجر ونيجيريا. (تعرف على القائمة)

وقال نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في نادي الجونة عبر قناة أون سبورت: "استبعاد رمضان أمر غير مفهوم، وهو أيضا أمر غير فني".

وأضاف "في بداية الأمر كان جهاز المنتخب يبرر لي عدم انضمام رمضان بسبب أنه لا يشارك مع فريقه هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي ولكن الظروف تغيرت الآن، رمضان يلعب بانتظام مع الأهلي ويقدم مستوى مميز والجميع تعجب من عدم انضمامه للمنتخب".

وكشف نادر شوقي "أعلم تماما منذ تولي الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر أنه لن يضم رمضان لأسباب أخرى غير فنية ولكني لن أكشف عنها في وسائل الإعلام".

وتابع "رمضان يبلغ من العمر 22 عاما ولعب في الدوري الإنجليزي وشارك مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا وفي كأس العالم. ما هو المانع أن يضمه الجهاز الفني لأحد معسكرات المنتخب ليتعرف عليه وعلى شخصيته؟ هل يوجد مانع لذلك لأنني لا أعرف".

وواصل نادر شوقي "استبعاد رمضان من المنتخب يضر اللاعب بشأن تجديد تصريح العمل في إنجلترا، وإذا لم ينضم للمعسكر المقبل سيكون تجديد تعاقده مع ناديه صعب جدا".

وبشأن عدم ضم لاعبين من فريقه الجونة تعجب قائلا: "أنا أعرف أسباب استبعاد رمضان من المنتخب وهي غير فنية، ولكن لماذا لم ينضم أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان للمنتخب رغم استدعاء عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري وجميعهم يقدمون مستوى جيد".

وانضم رمضان صبحي لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من هدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

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