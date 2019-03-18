كرة سلة – إثارة جنونية في الثانية الأخيرة.. الجزيرة يفوز على الأهلي ويتوج بكأس مصر

الإثنين، 18 مارس 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

الجزيرة - صورة أرشيفية

نجح فريق الجزيرة لكرة السلة في حصد لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي 80-79 بعد لقاء ماراثوني جنوني.

المباراة كانت جنونية منذ الربع الأول وحتى الـ 5 دقائق الإضافية، قبل أن يُسجل عمرو الجندي في آخر ثانية وينصر الجزيرة 80-79.

الربع الأول انتهى 18-18 قبل أن يُنهي فريق الجزيرة الشوط الأول لصالحه 34-33.

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في الربع الثالث تفوق الأهلي 49-45 واستمر الفارق 4 نقاط بين الفريقين مع تبقي 4 دقائق ونصف على نهاية المباراة.

الفارق قل ليصبح نقطة واحدة 60-59 مع تبقي دقيقتين لصالح الأهلي.

النتيجة وصلت 68-66 مع تبقي ثانية واحدة فقط على المباراة، قبل أن يُسجل الجندي ويُعادل النتيجة، لتذهب المباراة لـ 5 دقائق إضافية.

فريق الجزيرة استغل نشوة تعديل النتيجة في الوقت القاتل ليتقدم 73-69 ولكن الأهلي رفض الاستسلام ليقلب النتيجة وتصل 74-73 ثم 75-74 لصالح الجزيرة مع تبقي دقيقتين.

الإثارة استمرت ووصلت النتيجة 77-78 لصالح الجزيرة، قبل أن يُسجل مصطفى مشعل رميتين لـ الأهلي لتصبح النتيجة 79-78 مع تبقي 5 ثواني فقط على النهاية.

عمرو الجندي ظهر من جديد ليسجل في آخر لحظة وينصر الجزيرة 80-79.

وحقق الجزيرة لقبه الرابع في كأس مصر والأول منذ موسم 2004-05.

أول ألقاب الجزيرة كانت عام 1989-90 ثم 1993-94 ثم 2004-05 والآن 2018-19.

بينما بقى رصيد الأهلي من ألقاب كأس مصر لـ 10 ألقاب بعدما لم ينجح في الحفاظ على لقبه للعام التالي على التوالي.

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