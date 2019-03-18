مورينيو: مساحة قطر الصغيرة ستجعل مونديال 2022 يظهر بشكل مختلف

توقع جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد أن يظهر كأس العالم 2022 في قطر بشكل مختلف نظرا لصغر مساحة البلد.

وقال مورينيو خلال استضافته بقناة بي إن سبورتس: "قطر ستقدم مونديال مختلف للعالم من خلال إقامة البطولة في منطقة صغيرة جدا ما يصب في مصلحة اللاعبين والمدربين والجماهير".

وشرح المدرب البرتغالي "المساحة الصغيرة تتيح للجماهير أن تحضر أكبر عدد من المباريات لتقارب الملاعب".

وأتم مورينيو "كذلك يستطيع اللاعبين والمدربين التعايش في الأجواء مع الجماهير والتنقل بين الملاعب".

وتستضيف قطر مونديال 2022 في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر، ليكون أول كأس عالم يلعب في الشتاء بدلا من الصيف.

اقرأ أيضا:

إلى صلاح.. معد نفسي وهداف أرسنال والملك المصري يتحدثون عن كيفية إنهاء الصيام التهديفي

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

"الحوت" ساسي.. معشوق جماهير الزمالك الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

هل يتم إيقافه؟ يويفا يتهم رونالدو بسوء السلوك بسبب احتفاله

6 أسئلة وإجابات عن منافسي الزمالك المحتملين.. من المواجه الأسهل للأبيض؟