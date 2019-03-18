لاعبو الإسماعيلي يخضعون لقياسات رسم القلب ونسبة الدهون بقرار من المدرب

الإثنين، 18 مارس 2019 - 19:57

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

يخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات شاملة يومي الأربعاء الوخميس المقبلين بأحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، بناء على طلب المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي.

وتأتي القياسات الشاملة من أجل تشخيص نقاط الضعف لكل لاعب والعمل على علاجها بشكل سريع، وقياس مستوى القوة العضلية والمرونة ونسبة الدهون وتوزيعها في جسم كل لاعب.

كما ستتناول القياسات، فحوصات رسم القلب وتحاليل الدم فضلا عن تحديد وزن كل لاعب.

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وعلى الجانب الآخر قام الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي بعمل أشعة على يد محمد مجدي حارس الفريق وذلك بعد عودة بعثة الدراويش من تونس.

وأصيب محمد مجدي في يده خلال مشاركته أمام الإفريقي التونسي.

ومن المنتظر أن يضع حارس الإسماعيلي يده في الجبس بسبب الكسر في أصبعه.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

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