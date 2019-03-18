إبراهيموفيتش: بوجبا سيكون الأفضل في مركزه.. وراشفورد هو مستقبل يونايتد

الإثنين، 18 مارس 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - مانشستر يونايتد

انهال زلاتان إبراهيموفيتش بالإشادة على ثنائي مانشستر يونايتد الشاب: بول بوجبا، وماركوس راشفورد.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش زامل بوجبا وراشفورد في صفوف الشياطين الحمر لحوالي عامين، ولا يمتلك في حقهما سوى كلمات المدح والثناء.

زلاتان صرّح: "أعتقد أن بول بوجبا يمتلك المقدرة حتى يكون أفضل لاعب في العالم بمركزه".

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وأضيف في حديثه إلى صحيفة "ميرور" البريطانية: "إنه فتى مميز ويتدرب بجدية، ويستمع إلى النصائح، ويرغب في التحسُن، كما أنه يريد الفوز دائما والظهور بشكل جيد في كل مباراة".

وواصل: "الأمور تحدث من حوله وهو لا يعطيها اهتماما، لأن اللاعب عندما يصل لهذا المستوى؛ يتحدث عنه الجميع سواء بشكل إيجابي أو سلبي".

قبل أن يتحوّل للحديث عن راشفورد الذي كان بديله في مركز المهاجم بمانشستر يونايتد: "راشفورد هو مستقبل مانشستر يونايتد، في البداية اعتقد أنه لاعب فردي، ولكنه يلعب الآن بشكل أكثر جماعية. يستغل جودته بشكل أكبر لصالح الفريق وليس لصالحه فقط".

مختتما: "لديه إمكانيات كبيرة وينتظره مستقبل مبهر، والأمر المميز أنه تم تصعيده من أكاديمية النادي، لا حدود لما هو قادر على تحقيقه".

إبراهيموفيتش (37 عاما) يلعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

المهاجم الدولي السويدي السابق سجّل 29 هدفا في 53 مباراة خاضها بقميص يونايتد.

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