مران الزمالك – طلب من جروس للاعبين.. انتظام حفني وتأكد غياب بوطيب أمام المقاولون

عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران اليوم الاثنين، لتهنأه المجموعة ومطالبتهم بالتركيز.

الزمالك تعادل في الجزائر أمام نصر حسين داي بلا أهداف ليتأهل لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وقبل انطلاق المران، حرص جروس على تهنئة اللاعبين بعد الوصول لربع نهائي الكونفدرالية، قبل أن يُطالبهم بغلق الصفحة الإفريقية والتركيز تماما على مواجهة المقاولون العرب.

وشهد مران الزمالك خوض المجموعة التي تواجدت على مقاعد البدلاء أمام نصر حسين داي، لتدريبات تأهيلية على هامش المران.

وعقب تلك الفقرة، خاضت نفس المجموعة تقسيمة قوية بالكرة تحت إشراف جروس وبير شومان المدرب العام وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد.

وانتظم أيمن حفني في التدريبات الجماعية لـ الفريق وذلك بعد إنهائه البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وتغيب عمر صلاح ومحمد عبد السلام عن المران بسبب التواجد مع منتخب مصر الأوليمبي، بينما غاب خالد بوطيب بسبب انضمامه لمنتخب المغرب.

وتأكد غياب خالد بوطيب عن مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب، بعد تمسك الاتحاد المغربي بتواجد اللاعب في الوقت الحالي وليس بعد لقاء الأربعاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 52 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطة عن الوصيف الأهلي الذي لعب 22 مباراة.

بينما المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

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