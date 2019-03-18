خاص عبد الفتاح لـ في الجول: حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد استخدام الـVAR في كأس الأمم

الإثنين، 18 مارس 2019 - 18:44

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

كشف عصام عبد الفتاح عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد الإفريقي لم يستقر بشكل نهائي على استخدام تقنية الفيديو VAR خلال كأس الأمم المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على اعتماد الـVAR في أي دور من البطولة، ولكن هناك معسكر في جنوب إفريقيا لتدريب بعد الحكام وليس جميعهم على استخدام الـVAR، بالإضافة إلى 3 معسكرات أخرى قبل انطلاق كأس الأمم".

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وأضاف "كذلك لم يتم اختيار القائمة النهائية لحكام البطولة والأسماء التي يتم طرحها مجرد قائمة أولية والإعلان النهائي عن أسماء الحكام سيكون قبل شهر من انطلاق البطولة".

وأوضح "لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي هي التي تختار الحكام دون تدخل من أي شخص خارجها، وتواجدي في اللجنة بالتأكيد يجعلني صاحب قرار ولكن في النهاية القرار يكون للجنة بالكامل".

وأكمل عبد الفتاح "اختيار الحكام يكون بحسب الكفاءة وليس لأي سبب آخر".

وانتقل للحديث عن الدوري المصري قائلا: "التحكيم في الدوري يسير بشكل ممتاز للغاية في الفترة الماضية والدليل هو عدم وجود أي اعتراضات أو أزمات من قبل الأندية".

وتعجب قائلا "عندما يسير التحكيم بشكل جيد لا يتحدث أي شخص عن ذلك والحديث يكون فقط عند ظهور الأزمات".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن يخرج مسؤولي الأندية ليتحدثوا ويشيدوا بالتحكيم المصري في الفترة الحالية ولكن لم يحدث ذلك".

الدوري المصري عصام عبد الفتاح

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