سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس

الإثنين، 18 مارس 2019 - 01:41

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

سيغيب لويس سواريز نجم برشلونة على الأرجح عن منتخب بلاده أوروجواي في فترة التوقف الدولي، بسبب إصابة ألمت به أمام ريال بيتيس.

برشلونة انتصر على بيتيس 4-1 في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 28 من الدوري الإسباني مساء الأحد، مواجهة شهدت خروج سواريز مصابا في نهايته. (طالع التفاصيل)

الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي قد يغيب عن بلاده في منافسات كأس الصين، بعد أن استبدِل في الدقيقة 89 إثر التواء في الكاحل الأيمن,

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سواريز ظهر متألما لعدة دقائق أثناء تلقيه العلاج على الخط الجانبي للملعب، لكنه دخل إلى غرفة خلع الملابس سيرا دون أن يحتاج إلى مساعدة.

إرنستو فالفيردي صرّح في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "يبدو أنه تعرّض لالتواء قوي في الكاحل".

اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الإثنين للوقوف على مدى خطورة إصابته، لكنه قد يغيب لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يوما بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

مما يعني غيابه عن قائمة أوروجواي التي تتوجه إلى الصين لخوض مباراتين وديتين يومي 22 و25 مارس الجاري.

سواريز سجّل هدف فريقه الثالث في مواجهة بيتيس بصورة رائعة، ليرفع من عدد أهدافه في الدوري الإسباني عمومًا إلى 128 معادلا مواطنه دييجو فورلان في صدارة هدافي أوروجواي بالمسابقة.

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