بالفيديو – ميسي ميسي ميسي.. ليو يسحق بيتيس ويُخضِع جماهيره وينتصر لــ برشلونة

اقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، بفوزه 4-1 على مضيفه ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 28 من المسابقة.

الأسطورة ليونيل ميسي سجّل 3 أهداف متوجا نفسه بطلا للمباراة، فيما سجّل زميله لويس سواريز هدفا إضافيا. بينما سجّل لورين مورون هدف بيتيس الوحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بفارق 10 نقاط كاملة عن مطارِده أتليتكو مدريد، بينما تجمّد رصيد بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن.

برشلونة ثأر من هزيمته ذهابا أمام بيتيس في ملعب كامب نو بنتيجة 4-3، حصد بعضا من الذكريات الإيجابية على ملعب فيامارين الذي سيعود إليه في نهاية الموسم لمواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

أما ميسي الذي سحَر الأعين في المباراة، فكان على موعد مع رقم جديد –لا علاقة له بالأهداف- بمجرد إطلاق الحكم صافرة البداية، بظهوره رقم 674 تاريخيا بقميص برشلونة، ليعادل قائده السابق أندريس إنييستا، خلف المتصدر على هذا الصعيد: شابي إيرنانديز صاحب الـ767 مباراة.

اللاعب الأرجنتيني الأسطوري سجّل الثلاثية "الهاتريك" رقم 45 في مسيرته بالكرة الإسبانية، متجاوزا كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لـ ريال مدريد صاحب الـ44 ثلاثية.

المباراة شهدت رقما غريبا غير اعتيادي، برشلونة خسر الاستحواذ.

برشلونة استحوذ على الكرة بنسبة 43,9%، وهي أقل نسبة استحواذ للفريق الكتالوني في أي مباراة بالدوري الإسباني منذ موسم 2005\2006.

ماكينة الاستحواذ الخارقة لـ كيكي سيتيين مدرب بيتيس جرّدت برشلونة من الكرة، لكنها لم تستطع تجريد ميسي من سحره.

قائد برشلونة رفع رصيده من الأهداف إجمالا في مواجهاته مع بيتيس إلى 23، وهو أكثر اللاعبين هزا لشباك الفريق الأندلسي على الإطلاق، متخطيا بوشكاش أسطورة ريال مدريد الراحل.

ميسي الأسطوري احتاج إلى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 18، ليفتتح التسجيل لـ برشلونة بتسديدة في زاوية الحارس باو لوبيز الذي لم يقدر على منعها.

الفرصة سنحت لـ ميسي مجددا في الدقيقة 25 من ركلة حرة جديدة، لكن تسديدته وصلت ليد الحارس لوبيز دون عناء هذه المرة.

التهديد الأول لـ بيتيس جاء في الدقيقة 29 عندما اقحتم البرتغالي ويليام كارفاليو منطقة الجزاء بشجاعة متجاوزا مدافعي برشلونة، لكن تسديدته اصطدمت بالمنافسين وخرجت إلى ركلة ركنية.

واحد من نجوم اللقاء لويس سواريز تلقى تمريرة من صديقه ميسي في الدقيقة 40 مباشرة في مواجهة المرمى، لكنه سدد برعونة ليتصدى لوبيز.

سواريز هجَر دور المُنفِذ، وتقمّص حالة المُمرر الحاسم، فأعطى كرة رائعة بالكعب لـ ميسي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، والأخير أنهاها ببراعة من لمسة واحدة في شباك بيتيس معلنا الهدف الثاني.

الشوط الثاني

في بداية الحصة الثانية، تلاعب سواريز بدفاعات بيتيس لكنه سدد في الشباك الخارجية.

مارك بارترا مدافع بيتيس ولاعب برشلونة السابق خاض مباراته رقم 100 في مسيرته بالدوري الإسباني، لكنه لن يعيش أفضل اللحظات في الشوط الثاني.

المدافع الدولي الإسباني أهدى زميله السابق سواريز فرصة صريحة للتسجيل في الدقيقة 61، لكن الأخير أهدرها بتسديدة إلى جوار القائم.

سواريز لم يسامح نفسه على الأرجح، فعاد بعد دقيقتين وتلاعب بـ بارترا قبل في شباك لوبيز بنجاح هذه المرة، ليتقدم برشلونة 3-0.

ليصل سواريز إلى هدفه رقم 128 إجمالا في الدوري الإسباني، معادلا مواطنه دييجو فورلان على قمة هدافي أوروجواي في المسابقة تاريخيًا.

سيتيين مدرب بيتيس دفع بالثنائي دييجو لاينيز ولورين مورون لمحاولة العودة المستحيلة في النتيجة؛ الأول مرر والثاني سدد بأناقة في الدقيقة 82، مسجلا هدف بيتيس الوحيد في المباراة.

قبل أن يعود الوحش الكاسر، أو "ميسي" في معنى آخر للظهور بالدقيقة 85، بتسديدة رائعة خارقة مخادعة لم يقدر لوبيز على التعامل معاه، ليجبر جماهير بيتيس على الوقوف وتحيته اعترافا بقدراته الخارقة.

البرغوث كاد أن يسجل الرابع حتى في الثواني الأخيرة من المباراة، لكن تسديدته ارتدت من القائم الذي فوّت عليه "السوبر هاتريك".

اللحظات الأخيرة من المباراة سببت قلقا لجماهير برشلونة، بخروج سواريز مصابا في الكاحل، وتلقيه العلاج لعدة دقائق على الخط الجانبي للملعب.

برشلونة يبدو في طريق مفتوح للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

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