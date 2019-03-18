ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه

عبّر ليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن امتنانه لتحية جماهير ريال بيتيس خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

برشلونة قهر بيتيس في معقله بينيتو فيامارين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 28 من الدوري الإسباني، مباراة شهدت تألقا اعتياديا للساحر ميسي بتسجيله 3 أهداف. (طالع التفاصيل)

النجم الأرجنتيني أثار جنون جماهير بيتيس بهدفه الثالث، ودفعهم إلى تحيته بالتصفيقات والهتاف باسمه رغم تأخر فريقهم بنتيجة عريضة.

وعند سؤاله بعد المباراة خلال حديثه لمحطة "موفيستار" عن ما إذا كان تلقى تحية مماثلة من جمهور منافس من قبل: "في الحقيقة، لا، لا أتذكر أمرا مماثلا. أنا ممتن للغاية لهذه التحية من الجماهير، كلما حضرنا إلى هذا الملعب نُعامَل بشكل رائع. أنا سعيد بالانتصار المهم".

النجم الأرجنتيني فشل في اختيار هدفه الأجمل في المباراة: "لا أدري، أنا محظوظ أن الأهداف سُجلَت، ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة. عرفنا أننا نواجه قويا وأردنا الابتعاد أكثر عن أتليتكو مدريد".

برشلونة خسر الاستحواذ، إذ سجّل نسبة 43,9% فقط أمام بيتس، وهي أقل نسبة استحواذ يسجلها برشلونة منذ موسم 2005\2006: "واجهنا فريقا يستحوذ على الكرة بشكل رائع، يبني الهجمة بشكل مميز من الخلف، وقد قدّمنا مباراة مثالية، تحلينا الانضباط دون الكرة، وعند استرجاعنا الكرة لعبنا بأسلوبنا المعتاد".

هل حُسم لقب الدوري؟ ميسي يعترف باقتراب برشلونة، لكنه يرفض التسليم بالأمر: "الأمر يتوقّف علينا، ولكن لم يُحسَم أي شيء بعد. نتمتع بأفضلية جيدة، ولكن هناك المزيد من النقاط لنتنافس عليها، علينا أن نواصل اللعب كما نفعل الآن".

ليرفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بفارق 10 نقاط كاملة عن مطارِده أتليتكو مدريد، بينما تجمّد رصيد بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن.

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