مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا

الإثنين، 18 مارس 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

23 هدفا في شباك فريقهم.. هذا لم يمنع جماهير ريال بيتيس من تقديم تحية مبجلة لـ ليو ميسي بعد هدفه الثالث في المواجهة أمام برشلونة.

برشلونة تخطى بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بنتيجة 4-1 بفضل ثلاثية ميسي الرائعة، بالجولة 28 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

الجماهير الأندلسية قامت قامت بالتصفيق والهتاف لـ ميسي بعد هدفه الثالث الجميل، وهو تصرُف أثار ارتياح كيكي سيتيين مدرب بيتيس: "أعجبني تصرف الجماهير بتحية ميسي، هذا اللاعب جعلنا نعاني اليوم وقد أعطوه حقه في التحية، من العدل الاعتراف بذلك، أنا فخور بسلوك الجماهير".

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مضيفا: "لم أر أي لاعب يقترب في المستوى من ميسي. شاهدت لاعبين يقومون بأمور رائعة، ولكن باستمرارية ميسي لـ12 أو 14 عاما... لا أدري إن فعل بيليه ذلك".

وأتم سيتيين: "رؤية ميسي يلعب كل أسبوع هي رفاهية كبيرة".

المدرب الذي يعد مهووسا باللعب الهجومي، حقق اليوم إنجازا صغيرا يمكنه أن يفتخر به سرًا، وهو تفوقه على برشلونة في نسبة الاستحواذ على الكرة.

برشلونة استحوذ بنسبة 43,9% فقط خلال المباراة، وهي أقل نسبة للفريق الكتالوني منذ موسم 2005\2006.

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