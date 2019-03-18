جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة

أبدى جينارو جاتوزو المدير الفني لـ ميلان، غضبه بسبب واقعة الاشتباك بين لاعبيه فرانك كيسي ولوكاس بيليا أثناء دربي ميلانو.

ميلان خسر أمام غريمه إنتر 2-3 في مباراة مثيرة على سان سيرو، بالجولة 28 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

هزيمة اعتبرها المدرب جاتوزو مزدوجة بسبب المشاحنة الشرسة التي جمعت الثنائي كيسي وبيليا في الدقائق الأخيرة على مقاعد بدلاء الفريق.

وصرّح بعد المباراة: "بعد التأخر بهدفين نظيفين، سينهار أي فريق آخر. إنتر يجمع بين الجودة والقوة البدنية، ولذا أشعر بالسعادة لمستوانا".

مضيفا: "خلقنا الفرص، وكنا قريبين جدا من التعادل في نهاية المباراة".

قبل أن يتطرق للقطة المباراة السلبية: "الهزيمة التي تؤلمني كثيرا هي رؤية ما فعله كيسي على مقاعد البدلاء. إنه أمر لا يمكن تقبله".

وأردف: "يجب أن يكون هناك احترام لكل شخص في غرفة خلع الملابس، وما حدث غير مقبول. أنا المدرب، ويجب علي الاهتمام بمدى الانضباط في غرفة خلع الملابس، اللاعبون يدركون مدى اهتمامي بهذا الجانب".

وأتم في حديثه لشبكة سكاي: "يمكنكم انتقاد أساليبي، ولكني أؤسس مسيرتي على الاحترام وقيم المجموعة وإعلاء شأن القميص، ولهذا أشعر أننا تعرضنا لهزيمة مزدوجة اليوم".

كيسي ظهر غاضبا للغاية بعد استبداله مع تلفظه بالكثير من الكلمات وسط محاولات من زملائه: إنازيو أباتي، ريكاردو رودريجيز، فابيو بوريني لتهدئته وإبعاده عن بيليا.

الثنائي خرج للاعتذار بعد المباراة وظهرا في اللقاءات الصحفية سويا.

لاعب الوسط الإيفواري صرّح: "حدث الأمر نتيجة اندفاع الأدرينالين أثناء الموقف، كنت في قمة الغضب لاستبدالي لأني أردت المواصلة في الملعب، وقد أخرجت هذا الغضب على لوكاس".

لاعب الوسط الإيفواري واصل: "ارتكبت خطأ، واعتذرت بعدها مباشرة".

مكررا اعتذاره لـ بيليا: "إنه أكبر سنا مني ويجب أن أتعلّم منه، أنا آسف".

بيليا من جانبه أبدى أسفه البالغ لهذه الواقعة: "فرانك يعرف ما قلته وقد سويّنا الموقف مباشرة".

مضيفا: "أردنا الفوز جميعا، ولكن هذا أمر لا يجب أن نفعله على مرأى ومسمع من الجميع، ربما يجب كبحه للغرف المغلقة".

الأرجنتيني لم يخف مرارته الكبيرة لهذا الموقف: "نشعر بالسوء بسبب هذا الموقف المحرج، أشعر الأسف وقد اعتذرت للفتية وللمدرب بشكل شخصي".

واختتم: "لقد أحرجنا النادي الذي نمثّله، وهذا شيء لن يتكرر مجددا".

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