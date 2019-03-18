جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة

الإثنين، 18 مارس 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

أبدى جينارو جاتوزو المدير الفني لـ ميلان، غضبه بسبب واقعة الاشتباك بين لاعبيه فرانك كيسي ولوكاس بيليا أثناء دربي ميلانو.

ميلان خسر أمام غريمه إنتر 2-3 في مباراة مثيرة على سان سيرو، بالجولة 28 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

هزيمة اعتبرها المدرب جاتوزو مزدوجة بسبب المشاحنة الشرسة التي جمعت الثنائي كيسي وبيليا في الدقائق الأخيرة على مقاعد بدلاء الفريق.

أخبار متعلقة

كيسي وبيليا يتحدثان عن مشاجرتهما على دكة بدلاء ميلان أثناء الدربي بالفيديو – نعتذر لدربي ميلانو.. أفعى إنتر تسُم جسد ميلان في قمة 3-2 مثيرة بالفيديو – لن تحتفل بصورة راشفورد يا بالوتيلي.. سان جيرمان ينتصر على مرسيليا بالفيديو – ميسي ميسي ميسي.. ليو يسحق بيتيس ويُخضِع جماهيره وينتصر لــ برشلونة

وصرّح بعد المباراة: "بعد التأخر بهدفين نظيفين، سينهار أي فريق آخر. إنتر يجمع بين الجودة والقوة البدنية، ولذا أشعر بالسعادة لمستوانا".

مضيفا: "خلقنا الفرص، وكنا قريبين جدا من التعادل في نهاية المباراة".

قبل أن يتطرق للقطة المباراة السلبية: "الهزيمة التي تؤلمني كثيرا هي رؤية ما فعله كيسي على مقاعد البدلاء. إنه أمر لا يمكن تقبله".

وأردف: "يجب أن يكون هناك احترام لكل شخص في غرفة خلع الملابس، وما حدث غير مقبول. أنا المدرب، ويجب علي الاهتمام بمدى الانضباط في غرفة خلع الملابس، اللاعبون يدركون مدى اهتمامي بهذا الجانب".

وأتم في حديثه لشبكة سكاي: "يمكنكم انتقاد أساليبي، ولكني أؤسس مسيرتي على الاحترام وقيم المجموعة وإعلاء شأن القميص، ولهذا أشعر أننا تعرضنا لهزيمة مزدوجة اليوم".

كيسي ظهر غاضبا للغاية بعد استبداله مع تلفظه بالكثير من الكلمات وسط محاولات من زملائه: إنازيو أباتي، ريكاردو رودريجيز، فابيو بوريني لتهدئته وإبعاده عن بيليا.

الثنائي خرج للاعتذار بعد المباراة وظهرا في اللقاءات الصحفية سويا.

لاعب الوسط الإيفواري صرّح: "حدث الأمر نتيجة اندفاع الأدرينالين أثناء الموقف، كنت في قمة الغضب لاستبدالي لأني أردت المواصلة في الملعب، وقد أخرجت هذا الغضب على لوكاس".

لاعب الوسط الإيفواري واصل: "ارتكبت خطأ، واعتذرت بعدها مباشرة".

مكررا اعتذاره لـ بيليا: "إنه أكبر سنا مني ويجب أن أتعلّم منه، أنا آسف".

بيليا من جانبه أبدى أسفه البالغ لهذه الواقعة: "فرانك يعرف ما قلته وقد سويّنا الموقف مباشرة".

مضيفا: "أردنا الفوز جميعا، ولكن هذا أمر لا يجب أن نفعله على مرأى ومسمع من الجميع، ربما يجب كبحه للغرف المغلقة".

الأرجنتيني لم يخف مرارته الكبيرة لهذا الموقف: "نشعر بالسوء بسبب هذا الموقف المحرج، أشعر الأسف وقد اعتذرت للفتية وللمدرب بشكل شخصي".

واختتم: "لقد أحرجنا النادي الذي نمثّله، وهذا شيء لن يتكرر مجددا".

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ميسي ميسي ميسي.. ليو يسحق بيتيس ويُخضِع جماهيره وينتصر لــ برشلونة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لرفع عقوبة أحداد وكهربا

حوار في الجول - أيمن أشرف: عن أسباب قوة الأهلي بعد يناير.. والمحاولة الثالثة لحصد اللقب الإفريقي

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية.. موعد القرعة وماذا ينتظر الزمالك

المهمة الإفريقية تمت بنجاح.. الزمالك يعود من الجزائر بتعادل مع حسين داي ويتأهل متصدرا

جاتوزو ميلان إنتر الدوري الإيطالي دربي ميلانو

نرشح لكم

أخر الأخبار

سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 54 دقيقة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 55 دقيقة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه ساعة | أوروبا
مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي ساعة | إفريقيا
جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك