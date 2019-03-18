كيسي وبيليا يتحدثان عن مشاجرتهما على دكة بدلاء ميلان أثناء الدربي

الإثنين، 18 مارس 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

لوكاس بيليا - فرانك كيسي - ميلان

اعتذر الثنائي فرانك كيسي ولوكاس بيليا، عن المشادة التي جمعتهما على مقاعد بدلاء فريقهما ميلان أثناء الدربي في مواجهة إنتر.

ميلان خسر أمام غريمه إنتر بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة، شهدت حادثا مؤسفا في الدقائق الأخيرة عندما دخل كيسي في مشاحنة حادة مع بيليا. (طالع التفاصيل)

ليظهر الثنائي جنبا إلى جنب في لقاءات ما بعد المباراة، ويتحدثا في آن واحد لشبكة "سكاي".

كيسي برر انفعاله الشديد: "حدث الأمر نتيجة اندفاع الأدرينالين أثناء الموقف، كنت في قمة الغضب لاستبدالي لأني أردت المواصلة في الملعب، وقد أخرجت هذا الغضب على لوكاس".

لاعب الوسط الإيفواري واصل: "ارتكبت خطأ، واعتذرت بعدها مباشرة".

مكررا اعتذاره لـ بيليا: "إنه أكبر سنا مني ويجب أن أتعلّم منه، أنا آسف".

بيليا من جانبه أبدى أسفه البالغ لهذه الواقعة: "فرانك يعرف ما قلته وقد سويّنا الموقف مباشرة".

مضيفا: "أردنا الفوز جميعا، ولكن هذا أمر لا يجب أن نفعله على مرأى ومسمع من الجميع، ربما يجب كبحه للغرف المغلقة".

الأرجنتيني لم يخف مرارته الكبيرة لهذا الموقف: "نشعر بالسوء بسبب هذا الموقف المحرج، أشعر الأسف وقد اعتذرت للفتية وللمدرب بشكل شخصي".

واختتم: "لقد أحرجنا النادي الذي نمثّله، وهذا شيء لن يتكرر مجددا".

كيسي ظهر غاضبا للغاية مع تلفظه بالكثير من الكلمات وسط محاولات من زملائه: إنازيو أباتي، ريكاردو رودريجيز، فابيو بوريني لتهدئته وإبعاده عن بيليا.

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