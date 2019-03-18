بالفيديو – لن تحتفل بصورة راشفورد يا بالوتيلي.. سان جيرمان ينتصر على مرسيليا

كان ينوي أن يُخرج لسانه لجماهير باريس سان جيرمان بإظهار قميص من أقصاهم في دوري الأبطال، ولكنه لم ينجح. باريس ينتصر على مرسيليا وماريو بالوتيلي لم يُسجل.

انتصر فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مرسيليا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي وضع سان جيرمان في المقدمة أولا بهدف في آخر دقيقة من الشوط الأول.

ومع أول دقيقة في الشوط الثاني تعادل مرسيليا عن طريق فالير جيرمان بنفس الطريقة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن آنخيل دي ماريا رفض أن تنتهي القمة دون أن يفوز فريقه، ليسجل هدفين في الدقيقة 55 و66. تسديدة أولى ولا أروع كتبت الهدف الثاني لـ سان جيرمان، ثم ركلة حرة مبهرة من آنخيل كتبت الهدف الثالث.

ماريو بالوتيلي مهاجم مرسيليا كان ينوي إشعال القمة في حالة نجاحه في التسجيل.

كشف أوليفير تالارون الصحفي الفرنسي في شبكة كانال + أن "بالوتيلي كان ينوي الاحتفال بإظهار قميص يحمل صورة ماركوس راشفورد" إذا نجح في هز شباك سان جيرمان.

ماركوس راشفورد أطلق صاروخا من منطقة الجزاء كتب وصول مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

سان جيرمان فشل في استغلال عامل الأرض والجمهور وانتصاره ذهابا 2-0، ليخضع أمام عودة يونايتد 3-1 ويودع دوري الأبطال.

وسوبر ماريو كان يرغب في تذكير جماهير سان جيرمان بتلك المباراة، إذا نجح في التسجيل.

ولكنه لم ينجح.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة 77 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 47 في المركز الرابع.

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