اتحاد اليد: العوضي رحل في الوقت المناسب.. خطوة لا علاقة لها بقناة الأهلي

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد كواليس استقالة خالد العوضي نائب رئيس المجلس من منصبه.

وصرح نصر عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد: "يؤسفنا هذا القرار، لقد فاجأنا العوضي يوم الأربعاء الماضي بأنه يعاني من ضغط في عمله الإعلامي، ولم يعد لديه الوقت الكافي لممارسة الأعمال في اتحاد كرة اليد".

وأشار: "للوهلة الأولى رفضنا الاستقالة أملا في إثنائه عن قراره، فهو صديقي، والعلاقة جيدة بين جميع أعضاء المجلس بدليل النتائج الجيدة للمنتخبات في كافة المستويات".

وأرد: "لقد أوضح خالد العوضي لنا بأنه مرتبط بعمل صباحي ومسائي، وانتهز فرصة الخروج من الباب الكبير، لقد حققنا إنجازات ونتائج جيدة، لذا اضطررنا آسفين لتلبية رغبته ونتمنى له التوفيق في عمله".

وواصل: "لقد حاول منذ فترة التوفيق بين عمله ومهامه التطوعية باتحاد كرة اليد، ولكن كل شخص هو الأكثر دراية بظروف عمله وخططه، واحتراما منه للاتحاد اختار الوقت المناسب للرحيل، وسلم الاتحاد في أفضل حالاته على جميع المستويات".

وأكد هشام نصر: "قبل العمل الإعلامي، فإن خالد العوضي مهندس، وأمر استقالته لا علاقة له بعمله في قناة الأهلي فقط".

وأوضح رئيس اتحاد كرة اليد: "ستجرى انتخابات في أول جمعية عمومية قادمة وسيتم فتح باب الترشح على مقعد نائب الرئيس، وترشح أحد الأعضاء الحاليين للمجلس، يفرض عليه الاستقالة من منصبه الحالي ليترشح على المنصب الجديد".

وأتم تصريحاته: "من المنتظر أن تقام الجمعية العمومية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل".

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