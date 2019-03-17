بالفيديو – نعتذر لدربي ميلانو.. أفعى إنتر تسُم جسد ميلان في قمة 3-2 مثيرة

الأحد، 17 مارس 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

إنتر - ميلان

لم نتوقع أن تكون المباراة بتلك الإثارة. لم ننتظر أن تهتز الشباك 5 مرات. لم نُفكر في كل تلك الأمور. نعتذر لدربي ميلانو على خطأنا. إنتر يفوز على ميلان 3-2.

وانتصر إنتر على ميلان بثلاثية مقابل هدفين في دربي الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

إثارة جنونية منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. إثارة انتهت بفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 53 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 51 في المركز الرابع.

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ماتياس فيتشينو افتتح التسجيل أولا ومبكرا لـ إنتر في الدقيقة الثانية بعد متابعة رأسية لوتارو مارتينيز بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

هدف انتهى عليه الشوط الأول مع أفضلية كاملة لإنتر. أفضلية استمرت مع بداية الشوط الثاني.

أفضلية إنتر ترجمها ستيفان دي فري من رأسية قوية في الدقيقة 51.

الكل أعتقد أن الأمور انتهت وأصبح إنتر على مشارف الانتصار، ولكن ميلان رفض الاستسلام ليعود بهدف سريع قلص الفارق.

تيموي باكايوكو ارتقى وحول عرضية داخل منطقة جزاء إنتر، برأسية قوية في الدقيقة 57 لتشتعل المباراة من جديد.

الإثارة استمرت ونجح إنتر في تعزيز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 68.

ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من سامو كاستيليو، ونفذها لوتارو مارتينيز بإتقان في الشباك.

ميلان رفض من جديد الاستسلام، ليسجل مرة أخرى ويقلص الفارق عن طريق ماتيو موساشيو في الدقيقة 72.

واستمرت الإثارة حتى اللحظة الأخيرة وكاد ميلان أن يُعادل النتيجة لولا تألق سمير هاندانوفيتش.

أفاعي إنتر تسم جسد ميلان وتنتصر في الدربي.

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