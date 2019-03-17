تقرير: ليندلوف رفض الانضمام لمنتخب السويد بسبب عدم استدعاء صديقه

رفض فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد الانضمام لمنتخب السويد خلال التوقف الدولي المقبل.

فيكتور ليندلوف النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكر موقع Fotbollskanalen أن ليندلوف رفض الانضمام لمعسكر منتخب السويد خلال شهر مارس الجاري لأسباب شخصية لم يفصح عنها.

على جانب آخر كشف الموقع أن الاحتمال الأكبر لرفض ليندلوف الانضمام للمنتخب هو عدم اختيار زميله جون جويديتي من قبل المدير الفني للسويد.

يأتي هذا سبب علاقة ليندلوف القوية بصديقه مهاجم فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وتضامنه معه لذلك رفض ليندلوف الانضمام للمنتخب وفقا لما ذكره الموقع.

ويلعب منتخب السويد في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد رومانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ليندلوف البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي.

وظهر ليندلوف بمستوى جيد الموسم الحالي مع يونايتد، وشارك في 33 مباراة في مختلف البطولات.

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