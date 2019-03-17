تقرير: ليندلوف رفض الانضمام لمنتخب السويد بسبب عدم استدعاء صديقه

الأحد، 17 مارس 2019 - 23:39

كتب : FilGoal

فيكتور ليندلوف

رفض فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد الانضمام لمنتخب السويد خلال التوقف الدولي المقبل.

فيكتور ليندلوف

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكر موقع Fotbollskanalen أن ليندلوف رفض الانضمام لمعسكر منتخب السويد خلال شهر مارس الجاري لأسباب شخصية لم يفصح عنها.

على جانب آخر كشف الموقع أن الاحتمال الأكبر لرفض ليندلوف الانضمام للمنتخب هو عدم اختيار زميله جون جويديتي من قبل المدير الفني للسويد.

أخبار متعلقة

كلوب يكشف سبب تسديد ميلنر لركلة الترجيح وليس صلاح كلوب يتحدث عن أزمة صلاح: يعاني مثل أي مهاجم.. يحتاج فترة التوقف وهذه حياتنا تشيزني يفضح زملائه.. ويلشير المخمور وروسيسكي البخيل وفان بيرسي المتكبِر ووالدة بيليرين ساري: لدينا مشكلة ذهنية.. من الصعب أن أشرح لكم ما حدث ضد إيفرتون

يأتي هذا سبب علاقة ليندلوف القوية بصديقه مهاجم فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وتضامنه معه لذلك رفض ليندلوف الانضمام للمنتخب وفقا لما ذكره الموقع.

ويلعب منتخب السويد في فترة التوقف الدولي المقبلة ضد رومانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ليندلوف البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي.

وظهر ليندلوف بمستوى جيد الموسم الحالي مع يونايتد، وشارك في 33 مباراة في مختلف البطولات.

طالع أيضا

الفارس الأبيض يقف على الصدارة.. الزمالك يعود بالتأهل من الجزائر

ميلنر ينقذ كتيبة محمد صلاح

هيثم فاروق: الدوري أهم لـ الزمالك من الكونفدرالية

رأسية في الـ +90.. قمر ينقذ الاتحاد أمام الحدود

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف منتخب السويد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 56 دقيقة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 57 دقيقة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه ساعة | أوروبا
مدرب بيتيس: فخور بتحية جماهيري لـ ميسي.. رؤيته يلعب رفاهية لنا ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي ساعة | إفريقيا
جاتوزو عن مشاجرة كيسي وبيليا: تعرضنا لهزيمة مزدوجة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك