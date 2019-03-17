كلوب يكشف سبب تسديد ميلنر لركلة الترجيح وليس صلاح

الأحد، 17 مارس 2019 - 23:32

كتب : محرر في الجول

صلاح يسجل من ركلة جزاء في شباك نيوكاسل

أجاب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على سؤال حول سبب تنفيذ جيمس ميلنر لركلة الجزاء ضد فولام وليس محمد صلاح.

وسجل ميلنر هدفا قاتلا من ركلة جزاء ليفوز ليفربول 2-1 على فولام اليوم الأحد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب عقب المباراة: "صلاح يسجل من ركلات الجزاء أيضا، لكن عندما يكون ميلنر في الملعب أعتقد أنه من الطبيعي أن يسدد هو".

وواصل إجابته "الشكوك لم تكن سببا في قراري، حتى ميلنر يمكن أن يخفق لكنه جيد جدا في تنفيذ ركلات الجزاء".

كان كلوب دافع عن صلاح بعدما استمر غيابه عن التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي. ( اقرأ تصريحاته )

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