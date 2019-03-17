كلوب يتحدث عن أزمة صلاح: يعاني مثل أي مهاجم.. يحتاج فترة التوقف وهذه حياتنا

الأحد، 17 مارس 2019 - 23:18

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - يورجن كلوب

قلل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أهمية غياب محمد صلاح نجم الفريق عن التسجيل في أخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

واستمر غياب صلاح عن التسجيل في الفوز الصعب على فولام 2-1 اليوم الأحد في الجولة الـ31 من الدوري.

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وقال كلوب لشبكة "beIN Sports": "هذا حياتنا، الناس تكون سعيدة وتحتفل بنا عندما نسجل أو نتخذ قرارات صحيحة في الملعب".

واستدرك "في أغلب الأحيان أكون سعيدا بما يقدمه صلاح، اليوم كان يمكن أن يلعب أفضل لكن أي مهاجم يمكن أن يتعرض لفترات يغيب فيها عن التسجيل مثل تلك".

وأكمل "على أي حال، من الجيد أننا سندخل مرحلة توقف دولي وهو يحتاج ذلك وكل شيء سيعود جيدا وأنا راض بشكل كامل عنه".

وأتم "لا يهم من يسجل، المهم هو أن نواصل العمل في الملعب وهذا ما يفعله ولذلك أنا راض".

وأعفى الجهاز الفني لمنتخب مصر صلاح من مواجهتي النيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ونيجيريا وديا خلال معسكر مارس الجاري.

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