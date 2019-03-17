تشيزني يفضح زملائه.. ويلشير المخمور وروسيسكي البخيل وفان بيرسي المتكبِر ووالدة بيليرين

بكثير من الصراحة والمرح ودون كبح للكلمات، وصَف فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، أغلب زملائه السابقين في أرسنال.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس

تشيزني (28 عاما) لعب في أرسنال ما بين عامي 2006 حتى رحيله بشكل نهائي إلى يوفنتوس في 2017.

حارس المرمى الدولي البولندي يمتلك الكثير من الذكريات مع العديد من اللاعبين الذين مروا على أرسنال خلال فترته الطويلة في النادي اللندني.

تشيزني تحدّث إلى قناة "Foot Truck" ووصف العديد من زملائه السابقين، دعونا نستعرض ما قاله بخصوص كل لاعب.

جاك ويلشير

"إنه صديقي المقرّب رفقة كريتشوفياك. في حفل زفافي، كان مغمورا للغاية، فقدناه وبدأنا في البحث عنه لمدة ساعتين، لنجده نائما بين الأشجار".

"تعرّض لإصابة لم يتعاف منها أبدا. إنه واحد من أفضل المواهب التي قابلتها. وبسبب الإصابات صار يلعب الآن في وست هام وليس في نادٍ أوروبي كبير".

توماس روسيسكي

"عندما تشاهد موتسارت الصغير يلعب، فإن السعادة تصيبك على الفور. تحركاته على أرض الملعب كانت مبهرة ومليئة بالأناقة والفنيات".

"أعتقد أنه أغنى لاعب كرة قدم أعرفه، لم ينفق الأموال بتاتا، فقد امتلك نفس السيارة طوال فترة تواجدي في أرسنال، مرسيدس طراز 2005، وقد ارتدى الملابس الخاصة براعيه فقط. الأمر الوحيد الذي لم يقتصد فيه كان الجيتار الخاص به".

آرون رامسي

"لم يتعامل مع كرة القدم أبدا بصفتها لعبة تكتيكية، إنه شخص يركض لمدة 90 دقيقة. يركض أكثر من أي لاعب آخر جاورته، بمعدّل 13 كيلومترا في المباراة. سيكون إضافة عظيمة لـ يوفنتوس في رأيي".

سمير نصري

"لقد اعتقد دوما أنه رجل عصابات أو شيء من هذا القبيل. كلنا زاملنا مثل هذا الشخص في المدرسة، الشخص الذي يتمتع بأصدقاء أقوياء مما أكسبه شعورا بأنه مميز".

أليكساندر هليب

"كان قادرا على تحقيق المزيد في كرة القدم، ولكن مسيرته كانت عظيمة رغم ذلك، أحب تناول الخمر كثيرا".

تييري هنري

"أفضل لاعب في تاريخ أرسنال، أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. الفتية قالوا دوما أنهم يخشونه في التدريبات".

"عندما يمررون بشكل خاطئ، هنري يغضب، ويحرص على إبلاغك بذلك جهارًا".

روبن فان بيرسي

"غادر إلى مانشستر يونايتد وفاز بالدوري الإنجليزي، ولكن في العام التالي لازم دكة البدلاء وانتقل إلى تركيا لتنتهي مسيرته في المستوى العالي. كان قادرا على اتخاذ قرارات أخرى وتحقيق الكثير مع أرسنال، إنه شخص متكبر بشكل متطرف أحيانا".

نيكلاس بيندتنر

"إنه واحد من أذكى الشبان الذين لعبت معهم، إنه شخص منظم وأنيق، عندما تنظر إليه تعتقد أن أموره تسير بشكل رائع، ومن ثم في اليوم التالي تمسك بالجريدة، وتجد عنوانا: بيندتنر المخمور يقود سيارته في الاتجاه المخالف! لا أدري، إنه يمتلك شخصيتين مختلفتين. إنه أكثر شخص واثق في نفسي لعبت معه على الإطلاق".

جيرفينيو

"مَن قال أنه من أفضل 40 لاعبا زاملتهم؟ إنه من أفضل 400".

أوليفيه جيرو

"إنه الشخص الأكثر أناقة من بين كل من لعبت معهم، وهو على دراية بذلك. إنه يحب نفسه. يحمل مشطا صغيرا للاعتناء بلحيته، زيوت لصدره. إنه شخص عظيم، ولاعب لا يحظى بالتقدير الكافي".

باكاري سانيا

"في رأيي، عندما يكون سانيا في مستواه، فإنه يكون أفضل ظهير أيمن بالدوري الإنجليزي. عندما لا تسير المباراة بشكل جيد لنا، اعتدت أن أرسل الكرات الطولية في اتجاهه، تدربنا على هذه اللعبة كثيرا، وقد استطاع الفوز بـ98 من كل 100 صراع هوائي".

إيكتور بيليرين

"هيكتور يحتاج لمزيد من التطور في الجانب الدفاعي، إنه يؤدي جيدا هجوميا. هو شخص غريب الأطوار بعض الشيء بسبب هيئته، لقد ورث هذا الأمر من أمه".

ميسوت أوزيل

"يلعب 7 مباريات بشكل رائع، ومباراتين بشكل مريع، إنه ليس كسولا كما يصفه الناس. إنه شخص عظيم، لا يستطيع الحفاظ على مستواه في الدوري الإنجليزي ولا أدري السبب. لديه رؤية رائعة للملعب، تشاهد المباراة على التلفاز وتتساءل: كيف فعل ذلك؟!".

لوكاس بودولسكي

"أتذكر في التدريبات، عندما تصل الكرة لـ بولدي داخل منطقة الجزاء، لم أكن أرغب في التصدي لها، أغطي وجهي فقط، أقسم أنني لا أكذب، أحمي وجهي فحسب. إنه شخص مرح للغاية".

أندري أرشافين

"إنه فتى خفيف الظل للغاية. عندما انضم إلينا وشاهدناه في التدريبات، شعرنا بالدهشة واعتقدنا أننا سنفوز بالدوري. هذا لم يحدث بالطبع".

سانتي كازورلا

"تواجدنا في معسكر التدريب في كولن، وسانتي انضم إلينا لأول حصة تدريبية. بعد التدريبات، قام اللاعبون بإعطاء أرسين فينجر جولة من التصفيق للتوقيع مع كازورلا".

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