آلات حادة ونيران واقتحامات متكررة.. إلغاء مباراة باناثينياكوس وأوليمبياكوس في حضور كوكا

شهد كلاسيكو اليونان بين باناثينايكوس وأوليمبياكوس أحداثا مؤسفة أدت إلى إلغاء المباراة قبل 20 دقيقة كاملة على نهايتها.

المصري أحمد حسن "كوكا" كان متواجدا على مقاعد بدلاء فريقه أوليمبياكوس في هذه المباراة الكلاسيكية، ولكنه لم يتحصّل على فرصة الدخول إلى أرض الملعب.

الشغب بدأ بعد 5 دقائق على انطلاق المباراة، عندما اقتح من 20 إلى 30 فردا من جمهور باناثينايكوس "جرين هوليجانز" أرض الملعب.

جماهير باناثينايكوس المقتحمة حملت آلات حادة بحسب موقع "to10" اليوناني، وتوجهوا إلى دكة بدلاء أوليمبياكوس.

ماركو فريتس حكم المباراة الألماني اضطر إلى إيقاف المباراة لحوالي 8 دقائق، قبل أن يتم استئنافها مجددا.

أجواء المباراة ازدادت سخونة عندما تلقى أصحاب الأرض الهدف الأول بواسطة الإسباني ميجيل أنخيل جيريرو الذي تقدّم لفريقه أوليمبياكوس في الدقيقة 53.

في الدقيقة 70 حلت الطامة، واقتحمت الجماهير الملعب مرة أخرى، ليأمر الحكم اللاعبين بالمغادرة إلى غرف خلع الملابس مباشرة، وتتوقف المباراة لوقت طويل.

لاحقا عاد الحكم للظهور على أرض الملعب وقام بفحص الأجواء المحيطة، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة معلنا إلغائها.

جماهير باناثينايكوس عبّرت عن غضبها لهذا الإلغاء وأشعلت النيران في بعض اللافتات.

أوليمبياكوس يحتل المركز الثاني في الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل باناثينايكوس المركز السابع برصيد 32 نقطة.