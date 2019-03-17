قمة نصف نهائي البطولة العربية.. الهلال ينصر على أهلي جدة بمشاركة عبد الشافي

الأحد، 17 مارس 2019 - 22:21

كتب : FilGoal

سوريانو - الهلال - أهلي جدة

انتصر فريق الهلال السعودي على مواطنه أهلي جدة بهدف مقابل لا شيء في الرياض ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأبطال.

ونجح الهلال في خطف الانتصار عن طريق جوناثان سوريانو بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني.

سوريانو استغل تمريرة ولا أروع داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد على الطائر ويكتب انتصار فريقه الهلال على أهلي جدة.

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محترفنا المصري محمد عبد الشافي شارك في المباراة بالكامل.

واشتكى خورخي فوساتي المدير الفني لـ أهلي جدة من مستوى التحكيم في المباراة، قائلا: "على اللجنة المنظمة للاتحاد العربي إيجاد حلول للمشاكل التحكيمية المتكررة التي عانى منها الأهلي خلال مواجهة اليوم".

"البطولة العربية ممتازة من حيث التنافس لكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشتعلة في الـ 15 من شهر أبريل المقبل.

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