قمة نصف نهائي البطولة العربية.. الهلال ينصر على أهلي جدة بمشاركة عبد الشافي

انتصر فريق الهلال السعودي على مواطنه أهلي جدة بهدف مقابل لا شيء في الرياض ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأبطال.

ونجح الهلال في خطف الانتصار عن طريق جوناثان سوريانو بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني.

سوريانو استغل تمريرة ولا أروع داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد على الطائر ويكتب انتصار فريقه الهلال على أهلي جدة.

من مدينة #الرياض : شاهد الهدف الاول لفريق الهلال والمسجل من اللاعب سوريانو عند الدقيقة 49 ..#الهلال_السعودي 1#الاهلي_السعودي 0 ذهاب نصف النهائي..#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/G0KKCaUttV — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 17, 2019

محترفنا المصري محمد عبد الشافي شارك في المباراة بالكامل.

واشتكى خورخي فوساتي المدير الفني لـ أهلي جدة من مستوى التحكيم في المباراة، قائلا: "على اللجنة المنظمة للاتحاد العربي إيجاد حلول للمشاكل التحكيمية المتكررة التي عانى منها الأهلي خلال مواجهة اليوم".

"البطولة العربية ممتازة من حيث التنافس لكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".

أبرز ما جاء في حديث مدرب #الأهلي خورخي فوساتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة #الأهلي_الهلال ضمن ذهاب نصف نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/7f0vMCBE9k — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 17, 2019

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشتعلة في الـ 15 من شهر أبريل المقبل.

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