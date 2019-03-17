بالفيديو – "هاتريك" جيمس رودريجيز يضمد جراح بايرن بفوز ساحق ضد ماينز

الأحد، 17 مارس 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه ماينز بسداسية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي لم ينتظر أكثر من 3 دقائق فقط ليضع بايرن في المقدمة بهدف أول من لمسة ولا أروع بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

جيمس رودريجيز تألق وسجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى ماينز. ضربته الأولى كانت في الدقيقة 33 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، تابعه كينجسيلي كومان بهدف صاروخي في الدقيقة 38.

أخبار متعلقة

فان دايك يكشف تعليمات كلوب قبل الانتصار على بايرن فينالدوم: الفوز على بايرن في ألمانيا خطوة كبيرة للغاية مدير بايرن: لم ننجح في أي شيء أمام ليفربول مدرب بايرن: قدمنا كل شيء أمام ليفربول ونستحق الخسارة

وعاد جيمس ليسجل من جديد في الدقيقة 51 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يكمل "الهاتريك" في الدقيقة 55 بـ"لوب" رائع في شباك ماينز بعد خطأ دفاعي قاتل للضيوف.

في الدقيقة 70 سجل الكندي ألفونسو دافيز الهدف السادس لـ بايرن بتسديدة من داخل منطقة الجزاْ.

ويعد ألفونسو دافيز هو أول لاعب مواليد عام 2000 يُسجل هدفا لـ بايرن ميونيخ.

وضمد بايرن جراحه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول على ملعبه بانتصار ساحق أمام ماينز.

ووصل بايرن للنقطة 60 في صدارة الدوري الألماني بالتساوي مع بوروسيا دورتموند مع فارق الأهداف لصالح الأول.

بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة 30 في المركز الـ 13.

طالع أيضا

الفارس الأبيض يقف على الصدارة.. الزمالك يعود بالتأهل من الجزائر

ميلنر ينقذ كتيبة محمد صلاح

هيثم فاروق: الدوري أهم لـ الزمالك من الكونفدرالية

رأسية في الـ +90.. قمر ينقذ الاتحاد أمام الحدود

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

في ألمانيا بايرن ميونيخ ماينز 05

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: ليندلوف رفض الانضمام لمنتخب السويد بسبب عدم استدعاء صديقه 10 دقيقة | أوروبا
كلوب يكشف سبب تسديد ميلنر لركلة الترجيح وليس صلاح 16 دقيقة | أوروبا
كوكا يروي لـ في الجول كواليس أحداث الشغب وإلغاء كلاسيكو اليونان في حضوره 22 دقيقة | المحترفون
مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لرفع عقوبة أحداد وكهربا 25 دقيقة | إفريقيا
كلوب يتحدث عن أزمة صلاح: يعاني مثل أي مهاجم.. يحتاج فترة التوقف وهذه حياتنا 31 دقيقة | المحترفون
تشيزني يفضح زملائه.. ويلشير المخمور وروسيسكي البخيل وفان بيرسي المتكبِر ووالدة بيليرين 39 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك