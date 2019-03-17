بالفيديو – "هاتريك" جيمس رودريجيز يضمد جراح بايرن بفوز ساحق ضد ماينز

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه ماينز بسداسية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي لم ينتظر أكثر من 3 دقائق فقط ليضع بايرن في المقدمة بهدف أول من لمسة ولا أروع بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

جيمس رودريجيز تألق وسجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى ماينز. ضربته الأولى كانت في الدقيقة 33 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، تابعه كينجسيلي كومان بهدف صاروخي في الدقيقة 38.

وعاد جيمس ليسجل من جديد في الدقيقة 51 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يكمل "الهاتريك" في الدقيقة 55 بـ"لوب" رائع في شباك ماينز بعد خطأ دفاعي قاتل للضيوف.

في الدقيقة 70 سجل الكندي ألفونسو دافيز الهدف السادس لـ بايرن بتسديدة من داخل منطقة الجزاْ.

ويعد ألفونسو دافيز هو أول لاعب مواليد عام 2000 يُسجل هدفا لـ بايرن ميونيخ.

وضمد بايرن جراحه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول على ملعبه بانتصار ساحق أمام ماينز.

ووصل بايرن للنقطة 60 في صدارة الدوري الألماني بالتساوي مع بوروسيا دورتموند مع فارق الأهداف لصالح الأول.

بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة 30 في المركز الـ 13.

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