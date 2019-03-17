بعد انتهاء الإيقاف.. وردة يشارك كبديل ويفشل في الانتقام من جماهير أيك أثينا

الأحد، 17 مارس 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

مواجهة خاصة جدا خاضها المصري عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس، في مواجهة الدربي أمام أيك أثينا، لكنها انتهت على الهزيمة 0-1.

وردة دخل بديلا في الشوط الثاني، بمباراة الجولة 25 من الدوري اليوناني، على ملعب بيريستيري في العاصمة أثينا.

وردة عاد لقائمة أتروميتوس بعد أن تم استبعاده تأديبيًا في المباراتين الماضيتين، على خلفية دخوله في مناوشات مع الجماهير المنافسة يوم 26 فبراير الماضي، وأي جماهير؟ جماهير أيك أثينا.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ميلنر ينقذ أليسون وفان دايك.. ليفربول يهرب من فخ فولام بمشاركة صلاح الأهلي لـ في الجول: تقديم مباريات دوري اليد؟ هو قرار بموافقة وفي مصلحة كل الأندية التشكيل - إيجوايين يعود لهجوم تشيلسي.. وريتشارلسون يقود إيفرتون مباراة سيدات أتليتكو وبرشلونة تسجّل أعلى حضور جماهيري في تاريخ الأندية

اللاعب المصري تعرّض لإهانات عرقية في تلك المباراة بكأس اليونان من جماهير أيك على حد قوله، قبل أن يعتذر بشكل رسمي في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

في مباراة اليوم، وردة دخل بديلا بالدقيقة 67 بدلا من جيورجوس مانوسوس، ولم يحتج لأكثر من 6 دقائق على أرض الملعب حتى يهدد مرمى أيك، لكنه أهدر فرصة التقدُم أثناء التعادل 0-0.

في اللحظات الأخيرة من المواجهة، تحديدا قبل 5 دقائق على نهايتها، صدم كريستوس ألبانيس أصحاب الأرض، وسجّل لـ أيك هدف المباراة الوحيد.

الفوز رفع رصيد أيك إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد أتروميتوس عند 43 نقطة في المركز الرابع، وفشل في تخطي غريمه على جدول الترتيب.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ميلنر ينقذ أليسون وفان دايك.. ليفربول يهرب من فخ فولام بمشاركة صلاح

في الكونفدرالية - الرجاء حامل اللقب يودع البطولة رغم الفوز.. والنجم يتأهل رفقة الصفاقسي

حوار في الجول – الشناوي: ما حدث في آخر عامين لا يشغلنا.. ومواجهة الزمالك تحسم الدوري

صور - الظهور الأول لمنتخب مصر بملابس بوما

بالفيديو - ماني يتساوى مع صلاح كأفضل هدافي ليفربول

عمرو وردة أتروميتوس أيك أثينا الدوري اليوناني

نرشح لكم

أخر الأخبار

رأسية قمر في +94 تجبر الحدود على التعادل مع الاتحاد في دربي الإسكندرية 12 دقيقة | الدوري المصري
هيثم فاروق: أؤكد مرة أخرى.. الدوري أهم لـ الزمالك من الكونفدرالية 12 دقيقة | الدوري المصري
المهمة الإفريقية تمت بنجاح.. الزمالك يعود من الجزائر بتعادل مع حسين داي ويتأهل متصدرا 33 دقيقة | إفريقيا
قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يترصد برايتون.. وواتفورد في مواجهة الذئاب ساعة | أوروبا
في سيناريو مجنون.. برايتون يقلب المباراة على ميلوال ويتأهل للمربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | أوروبا
بابل: كنت محظوظا في الهدف.. واحترم ليفربول بشدة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك