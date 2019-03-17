بعد انتهاء الإيقاف.. وردة يشارك كبديل ويفشل في الانتقام من جماهير أيك أثينا

مواجهة خاصة جدا خاضها المصري عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس، في مواجهة الدربي أمام أيك أثينا، لكنها انتهت على الهزيمة 0-1.

وردة دخل بديلا في الشوط الثاني، بمباراة الجولة 25 من الدوري اليوناني، على ملعب بيريستيري في العاصمة أثينا.

وردة عاد لقائمة أتروميتوس بعد أن تم استبعاده تأديبيًا في المباراتين الماضيتين، على خلفية دخوله في مناوشات مع الجماهير المنافسة يوم 26 فبراير الماضي، وأي جماهير؟ جماهير أيك أثينا.

اللاعب المصري تعرّض لإهانات عرقية في تلك المباراة بكأس اليونان من جماهير أيك على حد قوله، قبل أن يعتذر بشكل رسمي في وقت لاحق. (طالع التفاصيل)

في مباراة اليوم، وردة دخل بديلا بالدقيقة 67 بدلا من جيورجوس مانوسوس، ولم يحتج لأكثر من 6 دقائق على أرض الملعب حتى يهدد مرمى أيك، لكنه أهدر فرصة التقدُم أثناء التعادل 0-0.

في اللحظات الأخيرة من المواجهة، تحديدا قبل 5 دقائق على نهايتها، صدم كريستوس ألبانيس أصحاب الأرض، وسجّل لـ أيك هدف المباراة الوحيد.

الفوز رفع رصيد أيك إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد أتروميتوس عند 43 نقطة في المركز الرابع، وفشل في تخطي غريمه على جدول الترتيب.

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