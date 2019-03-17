بالفيديو - ماني يتساوى مع صلاح كأفضل هدافي ليفربول

تساوى ساديو ماني مهاجم ليفربول مع زميله محمد صلاح كهداف للفريق في كل المسابقات هذا الموسم بهدف جميل في شباك فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع من مساء الأحد.

وافتتح ماني أهداف اللقاء بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

ورفع الدولي السنغالي رصيده من الأهداف إلى 20 هدفا وهو الرصيد الذي يملكه زميله المصري، كأفضل هدافي الريدز هذا الموسم.

الهدف هو رقم 11 لماني في المباريات الـ11 الأخيرة بكل المسابقات.

وأصبح ماني ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا مثل صلاح وهاري كين وبيير إيمريك أوباميانج، بينما يتصدر سيرجيو أجويرو هدافي المسابقة بـ18 هدفا.

ويملك النجم الأسمر 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا مثل صلاح.