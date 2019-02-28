وردة يعتذر لناديه ويؤكد: هذا أكبر خطأ في مشواري الكروي

اعتذر عمرو وردة لاعب أتروميتوس عما بدر منه خلال مباراة أيك أثينا يوم الثلاثاء، والذي عوقب بسببه.

وودع أتروميتوس كأس اليونان على يد أيك بعدما دخل وردة في مناوشات مع جماهير الفريق المنافس خلال استبداله، وذكر النادي اليوناني عبر موقعه يوم الأربعاء: "بعد أحداث الأمس، وبعد قرار من الإدارة والجهاز الفني، سيعاقب عمرو وردة ويتدرب في أوقات مختلفة عن باقي الفريق".

وقال وردة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعتذر إلى كل اليونانين، وإلى فريق أيك، بسبب السلوك الذي صدر مني".

وأضاف "بكل أسف طالت الهتافات أسرتي وديني مما أغضبني كثيرا، ولك استطع التعامل مع الموقف جيدا، بالخروج عن شعوري".

وواصل رسالته التي كتبها باللغة اليونانية "لقد ارتكبت أكبر غلطة في مشواري الكروي".

ووجه رسالة لجماهير ناديه "أعدكم بعدم تكرار هذا السلوك مستقبلا فأنا احترم اليونان وأحبها".

هذا الأسبوع سجل وردة للمرة الـ21 في الدوري اليوناني – شارك مع بانتليكوس وباوك وأتروميتوس – وللمرة الثالثة بالرأس.

وتواجد اسم لاعب الأهلي السابق في قائمة منتخب مصر التي تلاقي النيجر ونيجيريا الشهر المقبل.