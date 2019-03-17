بحسب محمد الشناوي حارس الأهلي، فإن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليين أمر لا يشغل عناصر الأحمر في سعيهم لحصد البطولة القارية للمرة التاسعة، كما يشدد أن مواجهة الزمالك هي الحاسمة لبطولة الدوري.

FilGoal.com تحدث مع محمد الشناوي حارس الأحمر في حوار خاص، أكد فيه عدم وجود ذرة شك لدى الفريق في قدرته على التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا وهو ما تحقق بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري 3-0.

وإلى نص الحوار..

" الحمد لله على الفوز الذي تحقق على حساب منافس قوي وهو شبيبة الساورة، والعبور إلى دور الثمانية كخطوة ضمن مجموعة خطوات نحو حلم الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأشكر الجماهير على مساندتها الكبيرة وزملائي على المجهود الكبير في الملعب".

" بالفعل شاركت وأنا غير مكتمل الجاهزية ، لكن الأهلي يستحق أن نفعل أي شيء من أجله. لم أفكر في الإصابة وكل تفكيري كان في التأهل فقط، كنت أخشى من احتمالات تعمد أحد لاعبي المنافس لإصابتي في ظل معرفتهم بموقف الفريق، وفي أول الدقائق تعرضت لكدمة في جبهتي وأحمد الله أنها بعيدة عن قدمي ، والأهم هو أننا حققنا المطلوب رغم الغيابات وسوء حالة أرضية الملعب، التوفيق كان معنا ولم تهتز شباك الفريق وسجلنا أهداف رائعة وجمهور الأهلي يستحق الفرحة بهذا العرض المميز".

" القلق من الخروج؟ لم يكن لدينا شك في قدرتنا على التأهل ، وهو ما توازى بالفعل مع احترام كبير للمنافس وللعناصر المميزة التي يملكها والتي جعلته منافسا قويا خلال دور المجموعات ، وبالتأكيد معدن الأهلي الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة ، وهدفنا الكبير هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا وليس مجرد إجتياز دور مهما كانت صعوبته".

" لا نفكر في سيناريو آخر نسختين ولا نهتم بالضغوط التي تصاحب مثل هذه الحسابات، نرغب بشدة في الفوز باللقب لكن هناك عدد من المباريات الهامة في الدوري التي نركز عليها في الوقت الراهن وسوف نعمل على الإستعداد بقوة لها".

" مواجهة الزمالك يوم 30 مارس هي ما نفكر به وهي مباراة حاسمة بخلاف كونها مباراة قمة وبالتالي نسعى بقوة من أجل الفوز بها، سيحسم الدوري إن شاء الله. الأهلي لا يعرف المستحيل ورغم فارق النقاط في بداية الموسم ، إلا أننا أثبتنا شخصيتنا الحقيقية ونأمل في التتويج بلقب الدوري بعد أن تخطينا مرحلة صعبة للغاية شهدت اصابات وغيابات عديدة".

" علاقتنا جميعا في الفريق مميزة وكلنا عائلة واحدة، خلال إصابتي بلقاء فيتا كلوب شارك علي لطفي وقدم مباراة كبيرة وهنأته عليها وكلنا في الأهلي نعمل من أجل هدف واحد، لا نهتم بما يتردد عن مفاوضات مع لاعبين في مراكز عديدة لأن هدفنا هو الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".

" المنتخب الوطني مقبل على تحد كبير وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعتبر إقامتها في مصر خطوة مهمة لها إيجابيات عديدة سواء على صعيد عودة الجماهير أو التأكيد على الاستقرار وانتعاش السياحة والاقتصاد والجيل الحالي من المنتخب قادر على مواصلة الخطوات التي حققها في وقت سابق وإن شاء الله نتوج بكأس البطولة".

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