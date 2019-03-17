صور - الظهور الأول لمنتخب مصر بملابس بوما

ظهر منتخب مصر بملابسه الجديدة من شركة بوما الألمانية لأول مرة يوم الأحد، حين بدأ معسكر الفريق لفترة التوقف الدولي المقبلة.

منتخب مصر سيواجه النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة صورا لمنتخب مصر في أول تجمع منذ نوفمبر الماضي، وظهر اللاعبون والجهاز الفني بملابس بوما.

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه، وأعلن تعاقده مع بوما.

المنتخب الوطنى بدأ اليوم استعداداته لمباراته امام النيجر ضمن الجولة الاخيرة من تصفيات بطولة الامم الافريقية التى تقام يوم 23 من الشهر الجارى يعقبها مباراة ودية فى نيجيريا امام المنتخب النيجيرى يوم 26 ضمن الاستعدادات لبطولة الامم الافريقية التي تقام بمصر هذا العام pic.twitter.com/WekHzLPgvJ — EFA.eg (@EFA) March 17, 2019

حرص المدير الفنى خافيير أجيري على القاء محاضرة على اللاعبين المتواجدين خاصة ببعض التعليمات والملاحظات حيث تحدث عن اهمية التركيز مؤكدا ان جميع افراد الجهاز مستعدون للتعاون التام مع اللاعبين والاستماع اليهم وحل اى مشكلة تعوق تركيزهم مطالباببذل كل الجهدعلى مدار الايام العشرة المقبلة pic.twitter.com/gxuRCxjkT7 — EFA.eg (@EFA) March 17, 2019

ومن المنتظر أن يشارك 14 لاعبا في المران الأول للفريق مساء الأحد، وهم أحمد الشناوي وعامر عامر ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعلي جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد "دونجا" وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد.

كان إيهاب لهيطة مدير المنتخب قد أوضح أن لاعبي الأهلي انضموا لمعسكر المنتخب عقب مباراة شبيبة الساورة مساء السبت.

وواصل مدير المنتخب تصريحاته: "أما من يلعبوا خارج مصر سينتظموا في المعسكر الاثنين".

وأتم "لاعبو الزمالك سينضمون لصفوف الفراعنة يوم 21 بعد أداء مباراة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية".

وينطلق مران المنتخب اليوم فى السادسة والنصف بالملعب الفرعى لبرج العرب بمشاركة 14 لاعبا:احمد الشناوى وعامر عامر ومحمد ابو جبل ومحمد هانى وعلى جبر واسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدى واحمد ايمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد دونجا واحمد ابو الفتوح و مصطفى محمد pic.twitter.com/mnpqG834ZY — EFA.eg (@EFA) March 17, 2019

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

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