صور - الظهور الأول لمنتخب مصر بملابس بوما

الأحد، 17 مارس 2019 - 14:53

كتب : FilGoal

صورة جماعية لمنتخب مصر أمام النيجر

ظهر منتخب مصر بملابسه الجديدة من شركة بوما الألمانية لأول مرة يوم الأحد، حين بدأ معسكر الفريق لفترة التوقف الدولي المقبلة.

منتخب مصر سيواجه النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة صورا لمنتخب مصر في أول تجمع منذ نوفمبر الماضي، وظهر اللاعبون والجهاز الفني بملابس بوما.

أخبار متعلقة

حكم من جنوب السودان يدير لقاء مصر والنيجر كاف يعلن موعد مباراة النيجر ومصر من يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام النيجر ونيجيريا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة منتخب مصر: النني طلب شارة القيادة؟ نتعامل بالأقدمية وليس أندية أو مراكز

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه، وأعلن تعاقده مع بوما.

ومن المنتظر أن يشارك 14 لاعبا في المران الأول للفريق مساء الأحد، وهم أحمد الشناوي وعامر عامر ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعلي جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد "دونجا" وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد.

كان إيهاب لهيطة مدير المنتخب قد أوضح أن لاعبي الأهلي انضموا لمعسكر المنتخب عقب مباراة شبيبة الساورة مساء السبت.

وواصل مدير المنتخب تصريحاته: "أما من يلعبوا خارج مصر سينتظموا في المعسكر الاثنين".

وأتم "لاعبو الزمالك سينضمون لصفوف الفراعنة يوم 21 بعد أداء مباراة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية".

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

اقرأ أيضا

كيف استعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

أشياء يبحث عنها الزمالك أمام نصر حسين داي.. تحقيق ما لم يحدث طوال تاريخه

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا.. موعد القرعة وماذا ينتظر الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك - بوطيب يقود الهجوم ومفاضلة بين كهربا وأحداد

منتخب مصر بوما

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: تشيلسي يدرس إقالة ساري في التوقف الدولي 8 دقيقة | أوروبا
فان دايك عن هفوته القاتلة أمام فولام: الأخطاء هي جزء من كرة القدم 25 دقيقة | أوروبا
مدرب جور ماهيا لـ في الجول: تأهلنا رغم الفوارق المالية مع فرق المجموعة.. وظروف المباراة الأخيرة 27 دقيقة | إفريقيا
سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا 9 ساعة | أوروبا
سيغيب عن أوروجواي؟ سواريز يتعرض لإصابة في الكاحل أمام بيتيس 9 ساعة | أوروبا
ميسي يعلّق على هتاف جماهير بيتيس باسمه 9 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

قد ينال إعجابك