تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا.. موعد القرعة وماذا ينتظر الأهلي

السبت، 16 مارس 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - حسين الشحات - الأهلي - الساورة

انتهت مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي نجح في الاختبار وتخطى مجموعته بينما ودع الإسماعيلي المسابقة.

في المجموعة الأولى تأهل الوداد الرياضي المغربي (10 نقاط) كمتصدر لمجموعته، بينما وصل صن داونز الجنوب إفريقي (10 نقاط) ببطاقة الوصافة.

المجموعة الثانية، شهدت تصدر الترجي التونسي (14 نقطة) بلا أي هزيمة، بينما خطف حوريا الغيني (10 نقاط) بطاقة الوصافة.

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مازيمبي (14 نقطة) أنهى المجموعة الثالثة في الصدارة، بينما كانت البطاقة الثانية من نصيب قسنطينة الجزائري (10 نقاط).

بينما احتل الإسماعيلي المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط.

المجموعة الرابعة شهدت وصول الأهلي (10 نقاط) كمتصدر لمجموعته بينما خطف سيمبا (9 نقاط) بطاقة التأهل بهدف قاتل في مرمى فيتا كلوب كتب انتصار الفريق 2-1.

وفيما يلي كل المتأهلين لربع النهائي:

المتصدرون: الوداد – الترجي – مازيمبي – الأهلي.

الوصافة: صن داونز – حوريا – القسنطينة – سيمبا.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس.

القرعة ستكون لتحديد مباريات ربع النهائي إلى جانب نصف النهائي أيضا مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا.

الأهلي سينتظره مواجهة أما صن داونز أو حوريا أو شباب قسنطينة الجزائري، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

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