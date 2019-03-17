إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سبب عدم مصافحته لحسام حسن المدير الفني لسموحة في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، مشددا أن اللقاء بالنسبة له لا يتعدى كونه مباراة بثلاث نقاط.

وكان المصري البورسعيدي قد تغلب على سموحة بنتيجة 4-2 ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير: "بالنسبة لي المباراة لا تتعدى كونها بثلاث نقاط للفريق الفائز".

وعن سبب عدم مصافحته لحسام حسن أوضح "كنت أخشى من رد فعل أو تجاوز".

وشدد إيهاب جلال "ولكني طلبت من اللاعبين الذهاب لمصافحة الجهاز الفني لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل".

وأضاف إيهاب جلال "يجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربينهم السابقين وألا يتعدى الأمر مباراة كرة قدم".

وتابع جلال "بالنسبة لي لا توجد مشكلة مع أحد ونحن نلعب كرة قدم وهناك فائز ومهزوم".

ورفع المصري رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مصر للمقاصة.

وفي ذلك قال إيهاب جلال: "نسعى للفوز بالمباريات المقبلة من أجل مركز جيد والتواجد في المربع الذهبي".

وأضاف "لدينا مواجهة صعبة مقبلة أمام المقاولون العرب قبل مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "نعتمد على نتائج الأخرين للنظر إلى المراكز الثلاثة الأولى وعلى أنفسنا من أجل المربع الذهبي".