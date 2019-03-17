إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة

الأحد، 17 مارس 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - حسام حسن

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سبب عدم مصافحته لحسام حسن المدير الفني لسموحة في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، مشددا أن اللقاء بالنسبة له لا يتعدى كونه مباراة بثلاث نقاط.

وكان المصري البورسعيدي قد تغلب على سموحة بنتيجة 4-2 ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع شوبير: "بالنسبة لي المباراة لا تتعدى كونها بثلاث نقاط للفريق الفائز".

أخبار متعلقة

جلال مازحا: كرِر الخطأ يا مسعود بشرط أن نفوز.. وحسام حسن صنع شيئا للمصري هدف مُبهر وأخطاء بالجملة وعقدة إيهاب لـ حسام حسن.. المصري 4-2 سموحة هيثم فاروق: الإسماعيلي ظُلم في إفريقيا.. وسيحدد بطل الدوري المصري مواعيد مباريات السبت 16 مارس 2019.. مباراة مصيرية للأهلي والتوأم يصطدم بالمصري

وعن سبب عدم مصافحته لحسام حسن أوضح "كنت أخشى من رد فعل أو تجاوز".

وشدد إيهاب جلال "ولكني طلبت من اللاعبين الذهاب لمصافحة الجهاز الفني لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل".

وأضاف إيهاب جلال "يجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربينهم السابقين وألا يتعدى الأمر مباراة كرة قدم".

وتابع جلال "بالنسبة لي لا توجد مشكلة مع أحد ونحن نلعب كرة قدم وهناك فائز ومهزوم".

ورفع المصري رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن مصر للمقاصة.

وفي ذلك قال إيهاب جلال: "نسعى للفوز بالمباريات المقبلة من أجل مركز جيد والتواجد في المربع الذهبي".

وأضاف "لدينا مواجهة صعبة مقبلة أمام المقاولون العرب قبل مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "نعتمد على نتائج الأخرين للنظر إلى المراكز الثلاثة الأولى وعلى أنفسنا من أجل المربع الذهبي".

المصري سموحة حسام حسن إيهاب جلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك الأربعاء.. وجاهزية هشام محمد وتأهيل إكرامي 10 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يواصل الدفاع عن صلاح 19 دقيقة | المحترفون
لاسارتي يطور اللاعبين؟ أرقام في الجول لثلاثي الأهلي تشرح 38 دقيقة | تحليل في الجول
صلاح يواجه فولام برقم مبشر 40 دقيقة | المحترفون
فورومولا 1 - بوتاس يتفوق على هاميلتون ويتوج ببطولة جائزة أستراليا الكبرى 44 دقيقة | رياضات أخرى
لاعب ليفربول: إيقاف خطورة بابل لن تكون مهمة سهلة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك