كيف استعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

الأحد، 17 مارس 2019 - 08:34

كتب : FilGoal

هدف فرجاني ساسي للزمالك في جور ماهيا

كانت التعليمات واضحة وصريحة من كريستيان جروس إلى لاعبيه خلال الحصص التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد أمام نصر حسين داي والتي سيخوضها الفارس الأبيض متحفظا.

شدد السويسري مدرب الفريق على الالتزام الدفاعي وتوخي الحذر في التقدم باتجاه مرمى المنافس وخص جروس اللاعب المتألق فرجاني ساسي بالحديث طالبا منه التأني في الملعب.

وكذلك الحال بالنسبة للظهيرين حمدي النقاز وعبد الله جمعة اللذين وجههما جروس بعدم التقدم إلى الأمام إلا قليلا جدا، ونبه السويسري على الجناحين بضرورة المساندة الدفاعية.

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وسيعتمد الزمالك على الكرات الطولية خلف دفاع المنافس المتوقع تقدمه باحثا عن انتصار يؤهله إلى الدور ربع النهائي، وللتمريرات العرضية سواء الأرضية أو العالية دور كبير في تهديد مرمى الجزائريين.

وركز الزمالك خلال التدريبات على الكرات الثابتة والتي لعبت دورا هاما في سحق الفريق لجور ماهيا الكيني بنتيجة 4-صفر في الجولة السابقة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وتدرب اللاعبون على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ويحتاج الزمالك للتعادل في الجولة الأخيرة أمام مضيفه نصر حسين داي ليتأهل إلى دور الـ8.

وتعادل الزمالك مع الفريق الجزائري في الإسكندرية بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب الذي تسيده متصدر الدوري المصري منذ البداية لكن هفوة متأخرة حرمته الانتصار.

الزمالك الكونفدرالية

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