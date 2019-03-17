يوسف: نتائج الساورة كانت مقلقة.. ومعلول مربك لمدافعي المنافس

فسر محمد يوسف المدرب العام للأهلي سبب القلق من مواجهة شبيبة الساورة قبل الفوز على الفريق الجزائري 3-0 في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح يوسف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كان هناك قلق وتركيز عال لأن الفريق الجزائري عنيد وأول مرة يشارك في البطولة ونتائجه كانت مقلقة، لقد تصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة".

وأضاف: "لذا بدأنا معسكرا مبكرا وتركيز اللاعبين كان عاليا والجماهير تواجدت في الملعب وصنعت الفارق مع اللاعبين والجهاز الفني، فهو يوفر أمور عديدة بشأن تحفيز اللاعبين وخلق دوافع لهم".

وأشار مدرب الأهلي: "المباراة سارت بشكل جيد وفرضنا أسلوبنا وجعلنا الساورة رد فعل، كنا أمام احتمال واحد من أجل التأهل وهو الفوز، لأن كل الأندية كان يمكن أن تحتل الصدارة وحتى آخر ثانية كان الساورة متأهلا قبل أن يسجل سيمبا الهدف الثاني في مرمى فيتا كلوب".

وانتقل محمد يوسف للإشادة بالتونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي قائلا: "كل لاعب له مميزاته وقدراته ولمساته، عندما يتقدم معلول للأمام ويشارك في الجزء الهجومي، تظهر لمحاته وكراته العرضية دقيقة، كما أن تحركه يربك المنافسين، وهو ما ظهر في الهدف الثالث لقد شتت الدفاع الجزائري وفتح مساحة لرمضان صبحي لكي يمرر لحسين الشحات".

واستطرد: "مشاركة محمد الشناوي في المباراة هو قرار اللاعب أكثر منه مدرب، لأنه هو من يمنحنا المؤشر، أحيي طبيب الفريق ومعاونيه، لأنهم بذلوا جهدا كبيرا مع الشناوي وتم علاجه بالثلج والحقن والمسكنات والأدوية المضادة للورم، لقد كان الشناوي يؤدي جلستين في اليوم صباحا ومساء".

وأوضح مدرب الأهلي: "مشاركة الشناوي .. ظاهريا قرار مدير فني، ولكن بناء أيضا على اللاعب ورغبته في المشاركة، لقد عقد مارتن لاسارتي جلسة مع الشناوي كما أن مدرب الحراس طارق سليمان عمل معه بشكل مركز آخر 48 ساعة للتأكد من حالة الكاحل".

واستدرك: "إذا كانت النتيجة سلبية كان سيقال كيف يلعب الشناوي، ولكن نأخذ بالأسباب ونعمل بشكل صحيح".

وشدد: "مشاركة محمد الشناوي لا تقلل من علي لطفي، فهو من الحراس المميزين وأدى بشكل جيد في مباراة ثقيلة بملعب فيتا كلوب، نمتلك 3 حراس مميزين وشريف إكرامي سيكون جاهزا للقاء الزمالك".

وأتم محمد يوسف تصريحاته في هذا الشأن: "لدينا أيضا 3 حراس مميزون من قطاع الناشئين هم مصطفى شوبير وأحمد طارق وحمزة فهم مستقبل الأهلي".

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