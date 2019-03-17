سولشاير يوجه رسالة للاعبي يونايتد بعد الخسارة من وولفرهامبتون

وجه أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رسالة للاعبيه عقب الخسارة من وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ولفرهامبتون بالخسارة بنتيجة 2-1 يوم السبت.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن مقبلون على فترة توقف دولي جديدة. أقول للاعبين الذين ستتاح لهم فرصة اللعب مع منتخبات بلادهم أن يستمتعوا ويقدموا أفضل ما لديهم في المباريات التي سيخوضونها".

وأضاف المدرب النرويجي "بعض اللاعبين تم ضمهم من جديد لمنتخبات بلادهم بعد فترة من الاستبعاد، وربما يعطيهم ذلك دفعة قوية لبذل أقصى ما في وسعهم".

واستمر "نحتاج الآن أن نعود بعد فترة التوقف هذه ونحن مستعدون للمرحلة التي ستليها. أتمنى من اللاعبين، سواء كانوا سيحصلون على أجازة أو سيشاركون مع منتخبات بلادهم في مباريات ودية أو مباريات التصفيات، أن يعودوا بطاقة كبيرة واستعداد ذهني لما تبقى من مشوار الفريق في الدوري ودوري الأبطال".

وأتم "نحن الآن في مركز جيد في الدوري، ولا تزال أمامنا فرصة للفوز بدوري الأبطال، ولكننا مستاؤون لعدم وصولنا إلى الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد".

بعد التوقف الدولي، سيتعين على الشياطين الحمر خوض مباراة هامة ضد واتفورد على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الموافق 30 مارس.

مواجهة ولفرهامبتون كان الـ19 لسولشاير مع يونايتد، تلقى اللاعب السابق لفريق الشياطين الحمر الهزيمة الثالثة، والثانية فقط على المستوى المحلي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي.

ولم يسقط يونايتد في 15 لقاء متتالي في البطولات المحلية مع سولشاير إلى أن أوقفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز عليه بنتيجة 2-صفر.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع ويستعد الفريق لمنازلة برشلونة في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

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