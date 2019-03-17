فينالدوم: ليفربول لا يعتمد في التسجيل على صلاح وماني وفيرمينو فقط

شدد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول على أن فريقه لا يعتمد فقط على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من ناحية تسجيل الأهداف.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع من مساء الأحد.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه أمر مهم حقًا لأنه يمكننا التسجيل من مواقف مختلفة، يمكننا تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة، يمكننا التسجيل من لعب كرة قدم جيدة، يمكننا التسجيل من الهجمات المرتدة، لدينا جميع أنواع الصفات المختلفة التي يمكن أن تساعدنا في تسجيل الأهداف".

وأضاف "هذا أمر يعطي ثقة أكبر للفريق لأنه يمنحنا المزيد من الفرص للتسجيل. في المباريات القليلة الماضية، سجلنا الكثير من الأهداف من خلال الكرات الثابتة، وفيرجيل فان دايك رجل سعيد لأنه سجل عدة أهداف! من الجيد أن تكون لديك تلك الصفات وأنت على دراية بها".

وواصل الدولي الهولندي "نحن على دراية بالمميزات التي لدينا، لذلك نحاول استخدامها في كل مباراة. إنه أمر مهم حقًا ويساعد الفريق، لكن لا يهم من يسجل أو من يلعب جيدًا، من الجيد أن يسجل شخص ما".

وأردف "في معظم الأوقات، يكون ثلاثي المقدمة، صلاح وماني وفيرمينو، هم من يفعلون ذلك، لكن الآن أيضا فيرجيل يسجل، ويمكن أن يسجل ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون يقترب. من الجيد دائمًا أن يتمكن عدد أكبر من اللاعبين من تسجيل الأهداف مع ثلاثي الهجوم لمساعدة الفريق".

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كان هدف فان دايك في ميونيخ آخر مساهمة مهمة قدمها المدافع منذ وصوله إلى آنفيلد قادمًا من صفوف ساوثامبتون في يناير 2018.

نصب صاحب القميص رقم 4 نفسه كواحد من المدافعين النخبة في كرة القدم العالمية - لكن فينالدوم لم يفاجأ بما وصل له اللاعب من مستوى.

قال فينالدوم: "كنت أعلم ما سوف يحققه. لقد عرفت ذلك لأني ألعب معه في المنتخب الهولندي، وقد رأيته يتخذ خطوات وتقدم كثيرًا خلال السنوات الماضية. لقد كان له تأثير كبير منذ مجيئه وساعد الفريق كثيرًا، لذلك أعتقد أنه كان انتداب جيد لنا. إنه شخصية كبيرة، شخص يحبه الجميع. الجميع يحبه في غرفة الملابس، في ميلوود والمشجعين يحبونه. لقد قطعنا خطوة إلى الأمام مع فيرجيل في الفريق".

كان فوز ليفربول على بايرن ميونيخ سببًا للاحتفال ولكن كيف كان الحال داخل غرفة ملابس الريدز في أليانتس؟ أجاب فينالدوم مبتسمًا: "لكي أكون صادقًا، لا أعرف حقًا ما الذي حدث في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة لأنني اضطررت للذهاب إلى غرفة الكشف عن المنشطات، لذلك لم أرى شيئًا عندما دخلت غرفة خلع الملابس، كانت فارغة. لكن في العشاء كنا سعداء بالنتيجة. نتحدث عن المباراة، ما الذي فعلناه جيدًا، وما كان بإمكاننا فعله بشكل أفضل، ولكن بشكل عام كانت مباراة جيدة، وكانت نتيجة جيدة، لذلك كنا جميعًا سعداء. نظهر لبعضنا البعض أننا سعداء مع بعضنا البعض وكذلك بالنتيجة. الفريق في حالة جيدة حقًا في الوقت الحالي، ويقدم مباريات جيدة وأداءً جيدًا كفريق، مما يجعل من الأسهل على جميع اللاعبين الأداء، بمن فيهم أنا. الأمر جيد للغاية الآن".

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