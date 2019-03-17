منتخب مصر: النني طلب شارة القيادة؟ نتعامل بالأقدمية وليس أندية أو مراكز

نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر ما تردد بشأن مطالبة محمد النني لاعب وسط أرسنال بارتداء شارة قيادة الفراعنة في معسكر شهر مارس الجاري.

وصرح لهيطة عبر إذاعة أون سبورت "النني لاعب كبير، ولم يطلب ارتداء الشارة، لم يحدث كلام في هذا الشأن من الأساس ليغلق".

وأضاف: "الأمور واضحة.. هناك ترتيب لقيادة المنتخب وفقا لأقدمية اللاعبين ولا يرتبط الأمر باسم ناد أو مركز اللاعب في الملعب".

وتساءل: "لماذا نخفي أن النني طلب شارة القيادة؟ الأمور واضحة.. أتمنى أن يكون الجميع خلف المنتخب لمساندته".

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وأشار مدير المنتخب إلى أن لاعبي الأهلي انضموا لمعسكر المنتخب عقب مباراة شبيبة الساورة مساء السبت.

وواصل مدير المنتخب تصريحاته: "أما من يلعبوا خارج مصر سينتظموا في المعسكر الاثنين".

وأتم "لاعبو الزمالك سينضمون لصفوف الفراعنة يوم 21 بعد أداء مباراة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية".

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