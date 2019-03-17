كلوب يواصل الدفاع عن صلاح

واصل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول دفاعه عن مهاجمه محمد صلاح الذي يعاني تهديفيا في الفترة الأخيرة.

صلاح سجل هدفا وحيدا في مبارياته التسعة الأخيرة مع ليفربول في كل المسابقات، وهو أقل معدل تهديفي له منذ الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017، لكنه رغم ذلك ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو متصدر ترتيب الهدافين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الجيد أن يتقاسم اللاعبون مسئولية إحراز الأهداف. لدينا الآن 73 نقطة، وكل هدف أحرزناه منذ بداية الموسم ساهم في وصولنا إلى ما وصلنا إليه".

وأضاف "بين كل فترة والأخرى، يكون هناك لاعب متألق بشكل كبير. أعتقد أن محمد صلاح يقدم أداءً رائعًا هذه الفترة، وإذا نظرنا إلى الفرصة التي سنحت له قرب نهاية مباراة بايرن، سنجد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك، ولكن نيكولاس زوليه أبعد الكرة من أمامه في آخر لحظة".

وواصل "أمام بالنسبة لماني، فالوضع مختلف، ونشكر الرب أنه يقدم أفضل أداء له هذه الفترة. كل الأهداف التي أحرزناها متساوية في الأهمية ولا يهم من يسجل الأهداف، ولكن بالطبع تنوع محرزي الأهداف يعطينا ثقة أكبر".

وأكمل المدرب الألماني "إذا لم يسجل ماني أي هدف في المباريات الخمس أو الست الماضية، فلربما لم يكن ليستطيع أن يسجل ذلك الهدف الأول في مباراة بايرن، ولكن نظرًا للمستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرًا، نجح في هز الشباك بطريقة رائعة".

وأردف "الجميع قاموا بانتقاد مانويل نوير في هذا الهدف، ولكنني أرى أن ماني هو من قام بعمل استثنائي. هو يمر بفترة من التألق ونتمنى أن تستمر طويلًا، فهذا مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "بكل تأكيد كل الأهداف التي سجلناها حتى الآن مهمة، ولكنها لن تكون في أهمية الأهداف التي سنحرزها في الفترة الصعبة القادمة".

ويدخل صلاح مباراة فريقه ضد فولام برقم مبشر ضد الفريق الذي يحارب على النجاة من الهبوط.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع من مساء الأحد.

صلاح يتألق دائما أمام الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي من دوري القسم الثاني، فقد سجل 6 أهداف وصنع 6 في مبارياته الـ8 الاخيرة ضد أحدهم.

ويبحث الدولي المصري عن هدفه رقم 50 بقميص الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي منذ 4 مباريات لم ينجح في التسجيل بها.

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