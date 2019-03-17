لاسارتي يطور اللاعبين؟ أرقام في الجول لثلاثي الأهلي تشرح

ربما تختلف آراء جمهور الأهلي المبدئية وتتباين بشأن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، ولكن هناك شبه اتفاق حول أمر واحد بشأنه، هو أنه طور الأداء الفردي لعدد من لاعبي الفريق.

محمد هاني، كريم وليد "نيدفيد"، مروان محسن هم من سيرصد FilGoal.com أرقامهم لاختبار نظرية تطوير لاسارتي للأداء الفردي للاعبي الأهلي.

والبداية من الظهير الأيمن للأحمر..

محمد هاني

منذ قدوم لاسارتي، ومن قبله أيضا، يعاني أحمد فتحي من إصابة أبعدته عن التشكيل الأساسي وتسببت في وجود محمد هاني دائما في تشكيل الأوروجواياني.

من أصل 16 مباراة قاد فيهم لاسارتي الأهلي، شارك هاني في 14 مباراة، سجل فيهم هدفا وصنع هدفين.

هذه هي أرقام هاني الأفضل في أي موسم شارك فيه مع الأهلي، منذ أن تم تصعيد صاحب الـ23 عاما للفريق الأول في 2014/2015.

هاني طوال تاريخه مع الأهلي صنع 6 أهداف وسجل هدفين، أي أن ثلث الأهداف المصنوعة عن طريق هاني أتت في ولاية لاسارتي، ونصف أهدافه المسجلة كذلك جاءت في ولاية الأوروجواياني.

في 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع لاسارتي، مرر هاني عرضية واحدة سليمة على الأقل في كل مباراة من المباريات الـ6، وحقق نفس الأمر في الدوري باستثناء مباراتي وادي دجلة وبتروجت التي لم يمرر هاني فيهم أي عرضية ناجحة، ولكنه في المقابل مثلا مرر 3 عرضيات ناجحة في مباراة واحدة ضد الإنتاج الحربي.

كريم وليد "نيدفيد"

من الهدف الدائم لانتقادات جمهور الأهلي، للاعب يندب الجمهور حظه لغيابه عن الدربي ضد الزمالك بسبب تراكم الإنذارات، هكذا تطور كريم نيدفيد.

مع لاسارتي، شارك نيدفيد في وسط الملعب في طريقتي 4-2-3-1 و4-3-3، في 14 مباراة من أصل 16 مع الأوروجوياني.

مع لاسارتي، سجل نيدفيد 5 أهداف وصنع هدفا، من أصل 7 أهداف سجلهم وهدفين صنعهم طوال مسيرته مع الأهلي.































































































































































































































































في 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا مع لاسارتي، سدد نيدفيد على مرمى خصوم الأهلي 11 مرة بينهم 5 بين العارضة والقائمتين، كما وصلت نسبة دقة تمريراته إلى 85% وكان له 70 تدخل دفاعي ناجح بين التشتيت والاستخلاص وقطع التمريرات.

ولم يخسر نيدفيد الكرة تحت الضغط سوى 10 مرات في 6 مباريات.

مروان محسن

هدفان وصناعة هدف في 233 دقيقة لعب مع مارتين لاسارتي، بمعدل مساهمة في هدف في كل 77 دقيقة مع المدرب الأوروجوياني.

قبل لاسارتي، أسهم مروان محسن في هدف سواء بالصناعة أو التسجيل كل 171 دقيقة.

ماعدا في 26 دقيقة شارك فيهم مروان محسن ضد بيراميدز في الدوري، سدد مروان محسن 5 كرات على المرمى في 112 دقيقة لعبهم مقسمة على 3 مباريات، لتتحسن إيجابيته على المرمى بشكل كبير ويرد بشكل مقبول على الانتقادات الخاصة بتلك النقطة في أدائه.

على الصعيد البدني، تحسن مروان كثيرا وأصبح قادرا على الحصول على صراع هوائي واحد في كل مباراة شارك فيها في دوري الأبطال هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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