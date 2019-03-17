صلاح يواجه فولام برقم مبشر

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مباراة فريقه ضد فولام برقم مبشر ضد الفريق الذي يحارب على النجاة من الهبوط.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع من مساء الأحد.

صلاح يتألق دائما أمام الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي من دوري القسم الثاني، فقد سجل 6 أهداف وصنع 6 في مبارياته الـ8 الاخيرة ضد أحدهم.

ويبحث الدولي المصري عن هدفه رقم 50 بقميص الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي منذ 4 مباريات لم ينجح في التسجيل بها.

يذكر أن صلاح سجل هدفا وحيدا في مبارياته التسعة الأخيرة مع ليفربول في كل المسابقات، وهو أقل معدل تهديفي له منذ الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017، لكنه رغم ذلك ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو متصدر ترتيب الهدافين.

ليفربول يدخل اللقاء وعينه على العودة إلى صدارة الترتيب، والتي سيضمن احتلالها في حال فوزه حتى العودة بعد التوقف الدولي القادم، نظرًا لأن مانشستر سيتي، المتصدر الحالي، لن يلعب في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بينما يحتل فولام المركز الـ19 في جدول الترتيب قبل مباراة اليوم.

أما صلاح فيأخذ قسطا من الراحة خلال فترة التوقف الدولي الذي تبدأ عقب مباراة اليوم حتى نهاية الشهر، لعدم استدعائه لصفوف منتخب مصر الذي يواجه النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ونيجيريا وديا الأسبوع المقبل.

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