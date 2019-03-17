لاعب ليفربول: إيقاف خطورة بابل لن تكون مهمة سهلة

يعتقد الهولندي جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن إيقاف خطورة ريان بابل لاعب فولام لن تكون مهمة سهلة في لقاء الفريقين يوم الأحد.

إذا شارك بابل في مباراة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، ستكون أول مباراة له ضد الريدز منذ مغادرته الفريق عام 2011.

عن علاقته بزميله في منتخب هولندا وما الذي يتوقعه منه في مباراة الفريقين، قال فينالدوم: "بابل أحد أصدقائي المقربين. نحن نتحدث كثيرًا، ويتطرق حديثنا إلى مسيرتينا الكروية. أنا سعيد بعودته للدوري الإنجليزي من جديد، ولكن اليوم سيكون موجودًا في الفريق الذي سنلعب ضده، لذا آمل أن نستطيع تحقيق الفوز عليهم".

وأضاف "نحن نلعب معًا في المنتخب الهولندي، وأرى دائمًا تركيزه على اللعب بشكل جيد ومحاولة إحراز الأهداف. هو لاعب مهم في المنتخب، وأعتقد أن وجوده مهم بالنسبة لفولام أيضًا. بابل لديه أسلوب مميز في اللعب، ولن يكون إيقاف خطورته أمرًا سهلًا علينا".

كان بابل قد لعب 146 مباراة بقميص الريدز بين عامي 2007 و2011، واستطاع خلالها تسجيل 22 هدفًا. وبعمر الثانية والثلاثين الآن، انضم اللاعب الهولندي، والصديق المقرب لفينالدوم، لصفوف فولام بعقد قصير الأمد في يناير الماضي.

يدخل ليفربول مباراة اليوم وعينه على العودة إلى صدارة الترتيب، والتي سيضمن احتلالها في حال فوزه حتى العودة بعد التوقف الدولي القادم، نظرًا لأن مانشستر سيتي، المتصدر الحالي، لن يلعب في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بينما يحتل فولام المركز التاسع عشر في جدول الترتيب قبل مباراة اليوم.

عن المباراة أوضح فينالدوم "ستكون مباراة صعبة. في ما تبقى من عمر الموسم، سنجد أنفسنا نخوض مباراة كل أسبوع ضد فريق لديه هدف يسعى لتحقيقه. نحن نلعب من أجل الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب، وفولام سيحاربون من أجل البقاء في الدوري".

وأتم "من المؤكد أنهم سيلعبون من أجل الفوز علينا، ونحن كذلك أيضًا، فكلًا منا لديه هدف يسعى وراءه. سيتعين على كلينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز بالمباراة، لذلك أتوقع أن تكون مباراة صعبة".

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