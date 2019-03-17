ميدو يوضح حقيقة تصريحاته التي أثارت الجدل في السعودية

فسر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة السعودي تصريحاته التي أثارت الجدل في السعودية يوم السبت.

خسر الوحدة برباعية نظيفة على يد النصر في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

ونشرت جريدة الجزيرة السعودية تسجيلا لتصريحات ميدو التي أثارت الجدل لتؤكد ما قاله، فخرج ميدو لتفسير ما حدث عبر حسابه الشخصي على تويتر صباح الأحد.

وقال ميدو: "تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج الى توضيح لمن يريد ان يسمعه بنية صافية".

وأضاف "أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب اهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي اي وقت للرد عليكم اكثر مما فعلت".

تصريح ميدو كان عن مدافعه الشاب عبد الإله العمري المعار من النصر والذي لعب المباراة ضد الفريق الذي يمتلك عقده.

وأتم مدرب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة السابق "خسرنا مباراة سويا كمجموعة وسنعود للانتصارات معا كمجموعة".

تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج الى توضيح لمن يريد ان يسمعه بنية صافية أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب اهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي اي وقت للرد عليكم اكثر مما فعلت!! خسرنا مباراة سويا كمجموعة وسنعود للانتصارات معا كمجموعة.. https://t.co/CQBE1jYX3X — Mido (@midoahm) March 17, 2019

وتلقى ميدو خسارته الرابعة في 13 مباراة قاد فيها الوحدة، مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات.

الفوز أوصل النصر للنقطة 55 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 56 نقطة مع مباراة متأخرة.

بينما تجمد رصيد زملاء محمد عواد عند النقطة 36 في المركز السادس.

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