فينالدوم: مواجهة بورتو ستكون أصعب من الموسم الماضي

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن مواجهة فريقه لبورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستكون أصعب كثيرا من مواجهة الموسم الماضي.

وانتصر ليفربول على بطل البرتغال في طريقهم للوصول إلى النهائي في كييف في موسم 2017-2018 في دور الـ16، وفازوا في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة على ملعب دراجاو، قبل التعادل بلا أهداف في أنفيلد.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنهم فريق جيد، لقد تقابلنا معهم في الموسم الماضي وسيكون لقاء هذا الموسم صعباً ومختلفاً. سوف نرى كيف يتعين علينا أن نلعب ضدهم. المباراة الأولى التي لعبناها ضدهم في الموسم الماضي كانت مباراة جيدة حقًا".

وأضاف عن اللقاء الأول في الموسم الماضي "الهدف الأول كنا محظوظين بعض الشيء، ولكن بعد ذلك كان لدينا الكثير من الثقة ولعبنا مباراة جيدة حقًا، حيث سجلنا خمسة أهداف. كان أداءً جيدًا حقًا، أحد أفضل مبارياتنا في الموسم الماضي".

وواصل "الميزة لكلا الفريقين أنهما يعرفان بعضهما البعض. لأنهم يعرفون كيف نلعب، لكن كل مباراة مختلفة. بالنسبة لهم ولنا. يتعين على كلا الفريقين التكيف مع الوضع".

واستمر الهولندي "يمكن أن نكون خصمًا صعبًا للجميع، لكن جميع الفرق يمكن أن تشكل تهديدًا لنا. إذا لم نركز ونقدم كل ما لدينا بنسبة 100%، فيمكن ان نتعرض للهزيمة، ولكن إذا كنا نركز ونقدم ما لدينا بنسبة 100%، فبإمكاننا التغلب على أي فريق".

يستضيف ليفربول بورتو في آنفيلد يوم الثلاثاء 9 أبريل قبل العودة إلى البرتغال يوم الأربعاء 17 أبريل.

يعتبر الريدز أحد أربعة ممثلين من الدوري الإنجليزي الممتاز في دور الثمانية من هذا الموسم، ويعتقد فينالدوم أن هذا دليل على قوة الدوري في إنجلترا.

وأتم فينالدوم "خاصة هذا العام، يمكن أن نرى أن المنافسة صعبة للغاية في الدوري. إذا نظرت إلى الفرق التي تنافس للفوز بالدوري هذا العام، فهي منافسة كبيرة. في منتصف جدول الترتيب هناك أيضًا منافسة كبيرة وكذلك بين الفرق التي تقاتل ضد الهبوط في. في كل مباراة، ستلعب ضد فريق يقاتل من أجل شيء يجعله أكثر قدرة على المنافسة. أعتقد أنه أفضل دوري في العالم الآن".

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