طارق سليمان: كل حراس الأهلي جاهزون للقمة.. وبرج العرب ملعب "مفروم"

قال طارق سليمان إن حراس مرمى الأهلي الثلاثة سيكونوا جاهزين للقاء القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس المقبل.

وصرح سليمان عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "لحد ما سيكون الحراس الثلاثة جاهزين للقاء، لقد مر على إصابة شريف إكرامي أسبوعين، ويتبقى أسبوعين على اللقاء، أي أنه سيكون في المراحل الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي".

وانتقل مدرب حراس مرمى الأهلي للحديث عن مشاركة محمد الشناوي في مباراة الساورة قائلا: "مشاركته لا تعني عدم الثقة في قدرات علي لطفي.. بالعكس لقد أشاد مارتن لاسارتي بأدء علي في مباراة فيتا كلوب وحرص على الإشادة به في أرض الملعب وبعد المباراة وكذلك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الساورة".

واستدرك: "لكن أجواء مباراة الساورة كانت تحتاج حارس مرمى بخبرات أكبر، فلولا أن هذه المباراة كانت حاسمة للصعود لربما تغيرت حسابات عديدة".

وأوضح: "لقد بذل الجهاز الطبي جهدا كبيرا لتجهيز الشناوي، إلا أن إصابته بتورم في الكاحل من الوارد أن يلعب بها رغم الشكوى من ألم بسيط، مثلما أدى أيضا مباراة سيمبا التنزاني التي انتهت بفوز الأهلي 5-0".

وأشار مدرب حراس الأهلي: "الشناوي تدرب قبل اللقاء منفردا بثلاثة أيام، ومنحنا مؤشرا لقدرته على اللعب وإذا لم يكن جاهزا لما شارك في المباراة، حيث شعر بألم بسيط كان من المحتمل ألا يزيد".

وانتقل طارق سليمان للحديث عن ستاد برج العرب، مشيرا: "ملعب برج العرب يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج، ولكن أرضية الملعب غير مهيئة، إنها مشكلة كبيرة جدا، أصبنا بحزن شديد قبل اللقاء بيوم، لأن حاجتنا للفوز تتطلب أن تكون كل تمريرة أو عرضية صحيحة".

واستطرد: "الملعب مفروم.. كل الشكر لمسؤولي الاستاد، إنه واجهة لنا، ولكن مسؤولو فريق شبيبة الساورة كان لديهم تعليقات سلبية أيضا، لابد من إراحة الملعب لمدة شهر، فالنجيلة تموت من كثرة المباريات والتدريبات".

في سياق آخر، أشاد مدرب حراس الأهلي باللاعب حسين الشحات، مؤكدا أنه مميز ويتدرب بكل جدية، ولكن يضع على نفسه مزيدا من الضغوط ويريد إحراز الأهداف في كل مباراة ليثبت نفسه للجماهير.

واستطرد: "لقد تحدث أعضاء الجهاز الفني مع الشحات، وطالبوه بالهدوء، وتفادي أي ضغوط تؤثر على قدراته الفنية، وليس شرطا أن يسجل في كل مباراة، لقد استغرق محمد بركات فترة طويلة مع الأهلي قبل أن يصل لأفضل مستوياته".

وتطرق في ختام تصريحاته عن منافس الأهلي في دور الثمانية، قائلا: "لقد اشتكى اللاعبين من سوء أرضية ملعب حورويا كوناكري بالإضافة إلى الأجواء الحارة للغاية ولكن من يريد البطولة لابد أن يكون جاهزا لكل الاحتمالات".

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